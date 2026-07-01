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Mundial 2026

Alineaciones de Inglaterra y RD Congo para los 16vos de final del Mundial 2026

Inglaterra y Congo chocarán este miércoles primero de julio en Atlanta en uno de los partidos correspondientes a los 16vos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentarán este primero de julio en el estadio de Atlanta.
Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentarán este primero de julio en el estadio de Atlanta.

Este miércoles primero de julio continúan los partidos por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En este caso, el plato fuerte será el choque que tendrán la Selección de Inglaterra y su similar de República del Congo en el Estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta (los otros encuentros serán Bélgica vs. Senegal y Estados Unidos frente a Bosnia).

El elenco británico asumirá el primer obstáculo en la etapa de eliminación directa dentro de su plan por romper con los 60 años sin títulos, en tanto que los africanos buscan ser la revelación, luego de salir airosos de un grupo que compartieron con Portugal (con el que empató 0 a 0), Uzbekistán (al que derrotó 3 a 1) y Colombia (cayó 1 a 0).

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Los once de Inglaterra para enfrentar al Congo

  • Arquero: Jordan Pickford
  • Defensores: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi (o John Stones), Nico O’Reilly
  • Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham
  • Delanteros: Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane
Inglaterra, el favorito en el duelo con República Democrática del Congo. Getty Images.

Inglaterra, el favorito en el duelo con República Democrática del Congo. Getty Images.

La formación de la República Democrática del Congo

  • Arquero: Lionel Mpasi
  • Defensores: Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku
  • Mediocampistas: Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe
  • Delanteros: Cédric Bakambu, Yoane Wissa
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El ganador de Inglaterra vs. Congo se enfrentará a México en los Octavos de Final del Mundial 2026

El ganador de Inglaterra vs. República Democrática del Congo ya sabe que su rival en la siguiente instancia de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será México, que este martes derrotó 2 a 0 a Ecuador. El duelo por los Octavos de Final se llevará a cabo en el Estadio Azteca el domingo 5 de julio.

Fixture del Mundial 2026

Germán Carrara
Germán Carrara
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