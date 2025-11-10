Emoción en Boca tras ganarle el Superclásico a River: “Cuando terminó el partido tuve ganas de escribirle a Russo y decirle que ganamos”

La jornada que se vivió este domingo en La Bombonera fue muy emocionante. Además del desahogo por el triunfo de Boca ante River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, fue imposible no recordar la imagen de Miguel Ángel Russo. Y tal como ocurrió para todos, su propio equipo de trabajo hizo lo mismo.

Claro que todavía sigue presente la figura del entrenador que falleció hace poquito más de un mes, el pasado 8 de octubre, dejando una huella imborrable en el deporte y siendo muy querido en diferentes equipos. Pese a la gran pérdida, su cuerpo técnico siguió adelante, continuó con su legado y remontó una compleja situación futbolística hasta este presente de mucha armonía.

Lo cierto es que, al término del partido, Juvenal Rodríguez habló en exclusiva con ESPN y dejó frases realmente emocionantes. El que supo ser ayudante de Russo durante años y ahora mantiene un grado de mayor responsabilidad, empezó su análisis del domingo. “Fue hermoso, la verdad. Algo inolvidable. Como fue la vida de Miguel, emoción y sonrisa”, arrancó su descargo.

Miguel Russo y Juvenal Rodríguez en el entrenamiento de Boca.

Fue ahí donde hizo una pausa para hablar sobre Miguelo. “Obviamente, apenas terminó el partido, lo primero que pensamos fue en él y nos lo imaginábamos estando ahí“, continuó. En ese preciso instante y con lágrimas en sus ojos, hizo una revelación. “Es más, confieso algo: cuando termina el partido, uno tiene ganas de escribirle y decirle ‘ganamos’. Pero él lo estaba viendo…”, soltó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ayudante de campo del Xeneize amplió su discurso al respecto. En una mezcla de mensaje hacia Russo y otro tanto incluyendo a Claudio Úbeda por la labor que llevan en conjunto, Juvenal siguió. “Es una parte muy importante de mi vida. Es por Miguel, lo quería mucho, Miguel nos quería y todo es por él”, culminó la entrevista.

Cabe recordar que tras la muerte de Miguel Ángel Russo, sus principales colaboradores se hicieron cargo del plantel profesional de Boca. Es así como Úbeda y Juvenal Rodríguez lideran al equipo con importancia similares, aunque es el ex Racing el que toma el rol de director técnico de manera formal y asiste a las conferencias de prensa, como para nombrar un ejemplo de ello.

