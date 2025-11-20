En dos palabras, Carlos Bianchi reveló por qué no va a ver a Boca en La Bombonera

Luego de atravesar una tormenta en cuanto a resultados, Boca Juniors vive un momento de paz con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 bajo el brazo y afianzado como candidato a ganar el Torneo Clausura 2025 a pocos días del inicio de los Playoffs.

La victoria en el Superclásico fue un imponente shock anímico para los de Claudio Úbeda en una tarde en la que hasta las celebridades quisieron ver la derrota de Boca ante River. Si bien Dua Lipa se llevó todas las miradas, también generó repercusión la presencia de la esposa de Carlos Bianchi, Margarita.

La mujer del Virrey se muestra a menudo al lado de Boca, incluso votando en las últimas elecciones, pero lo que llamó la atención fue la ausencia del exentrenador. El ídolo del Xeneize va seguido a ver a Vélez Sarsfield, club del cual es hincha y donde también es ídolo, pero no aparece en los partidos en Brandsen 805.

Al respecto, Bianchi develó el misterio este jueves en el evento Olé Summit, dónde ofreció una conferencia. Con solo dos palabras, el campeón del mundo con Boca explicó que no va a haber a los de azul y oro “por respeto”.

Y se extendió: “Por respeto al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos… A Vélez voy porque es mi casa, nací ahí”. Así despejó dudas y explicó que no asiste a los partidos de Boca para evitar las ovaciones de los hinchas locales.

Bianchi analizó el presente de Gallardo en River

“La de Gallardo es una situación difícil, el primero que no la quiere vivir es Gallardo. Lo que menos esperaba es la situación actual. Pero te llega y hay que buscarle la vuelta. Ya tiene muchos años de DT y está preocupado”, comenzó Bianchi sobre la mala racha que atraviesa el Muñeco en River.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras en Boca definen el futuro de Claudio Úbeda, Diego Latorre se la jugó: “Está preparado”

“Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Vos creés que a Hamilton le da placer estar decimoquinto en la F1?”, ejemplificó el Virrey sobre la máxima categoría del automovilismo. “No la sigo, pero hay que estar al tanto de todo”, señaló sobre la máxima categoría.

DATOS CLAVE