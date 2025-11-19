Mientras en Boca definen el futuro de Claudio Úbeda, Diego Latorre se la jugó: “Está preparado”

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda continuó con el legado del entrenador al mantenerse al frente del cuerpo técnico en Boca Juniors. En las últimas semanas, Sifón y el equipo lograron la clasificación a la próxima Copa Libertadores y ahora van por el título en el Torneo Clausura.

El buen rendimiento del club de la Ribera en este tramo del campeonato genera dudas sobre la continuidad de Úbeda más allá de este año. Lo que parecía algo descartado ahora es una buena posibilidad que Juan Román Riquelme baraja para el 2026.

En ese contexto, Diego Latorre salió a defenderlo y a destacar sus méritos por los cuales debe continuar ocupando ese lugar en el Xeneize. El actual comentarista fue compañero de Úbeda en Racing en sus etapas como futbolistas y lo bancó en declaraciones en ESPN.

“La tarea de Ubeda no me parece llamativa, de que los jugadores lo quieran. Después están sus conocimientos técnicos, cuando fui su compañero en Racing nunca lo advertí, sí que era un líder natural de ese Racing, en la quiebra, en un caos… Fue formidable, tuvo la grandeza, al segundo día de llegar, proveniente de Boca, de ir a decirme que tenía un prejuicio conmigo. Me abrió las puertas, en un club que estaba destrozado. Jamás una palabra mala sobre un compañero”, recordó Latorre.

Y lo respaldó para continuar siendo el DT de Boca: “No me cabe ninguna duda de que está preparado para soportar la tensión del cargo de ser el técnico de Boca. Por eso tiene la lucidez para hacer bien los cambios. No tendrá problemas para conducirlo, por más que le hablen Cavani, si quiere jugar unos minutos, o de Riquelme”.

“El seguirá siendo con firmeza el técnico de Boca, como es ahora, está muy preparado. Tiene un valor muy grande su trabajo. Los mayores desaciertos, de los entrenadores, se producen cuando uno está aturdido, sin claridad. Obvio que se podrá equivocar, podrá ganar o perder, pero Úbeda está muy preparado para ser emocionalmente el DT de Boca”, cerró en ESPN F90.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

