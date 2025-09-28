La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores tras la caída ante Defensa

En el Tito Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Clausura, Boca sufrió un duro cachetazo al perder agónicamente 2 a 1 en su visita a Defensa y Justicia. De esta manera, no solo se alejó de los primeros puestos de su grupo, sino que también salió de la zona de clasificación a Copa Libertadores por la tabla anual.

De esta manera, la clasificación al certamen continental se complica para el elenco de la Ribera, quien aún tiene dos opciones de lograr el boleto. En este contexto, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial que le de las probabilidades matemáticas para que juegue la próxima Libertadores.

Cabe destacar que las dos opciones que tiene el Xeneize para clasificar al torneo más importante a nivel clubes del continente son claras. La primera de ellas, y por la que depende de sí mismo, es consagrarse campeón del Torneo Clausura. Para esto, deberá terminar entre los 8 primeros de su zona (actualmente está sexto), y quedarse con los playoff.

La otra posibilidad es por la tabla anual. Para esto, deberá quedar dentro de los tres mejores de la misma (hoy está cuarto), o esperar a que se libere un cupo en caso de que uno de los equipos que tenga arriba gane otro torneo. Si queda primero o segundo, irá a fase de grupos, mientras que si queda tercero, jugará fases previas.

La probabilidad matemática exacta de que Boca juegue la Copa Libertadores 2026

Según el análisis de la IA, Boca cuenta con grandes chances de jugar el certamen continental. La opción más viable es hacerlo por la tabla anual, debido a que tiene una probabilidad del 47.42% de quedar dentro del top 3 y no depender de ningún otro equipo.

Por otro lado, teniendo en cuenta el irregular nivel futbolístico que presenta el equipo, la IA determinó que es poco probable que logre la clasificación por consagrarse campeón del Torneo Clausura, ya que la probabilidad matemática de que esto suceda es tan solo del 7.96%.

Así las cosas, teniendo en cuenta las dos posibilidades latentes que tiene el Xeneize de clasificar a la próxima Copa Conmebol Libertadores y regresar al torneo tras dos temporadas ausentes, la Inteligencia Artificial afirmó que hay un 49.81% totales de que esto suceda.

Además, para cerrar explicó que hay un pequeño porcentaje, de 2.39%, de que el equipo comandado por Miguel Ángel Russo se consagre campeón del Torneo Clausura, logre la clasificación a la Libertadores y aún así quede fuera del top 3 de la tabla anual.

“Interpretación rápida: con los datos y supuestos usados, Boca tiene casi 50% de probabilidad de meterse en la Libertadores 2026 por alguna de las dos vías; la vía por tabla (top-3 anual) es la que aporta la mayor parte de esa probabilidad (~47%), y la vía “ganar el Clausura” aporta ~8% (con algo de solapamiento)”, fue el cierre del análisis de la IA.

