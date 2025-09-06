Dos clubes de Europa quieren a Kevin Zenón en las últimas horas de mercado y Boca recibiría millones

Luego de pedir que se escuchen los ofrecimientos que lleguen por él en este mercado de pases, Kevin Zenón fue marginado por Miguel Ángel Russo y no tuvo más minutos. Ahora que ya no se pueden hacer movimientos, Boca volvió a recibir ofertas de Europa y el mediocampista quiere que se concrete el traspaso para emigrar al Viejo Continente sobre el cierre de la ventana.

El zurdo fue protagonista durante buena parte de este periodo ya que fue sondeado por distintos clubes del exterior y ve con buenos ojos tener una nueva experiencia, esta vez del otro lado del Océano Atlántico. Por eso levantó la solicitud a la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, lo que no cayó bien en las oficinas de Brandsen 805 y derivó en duras consecuencias.

Lo cierto es que en estas horas Olympiacos y CSKA de Moscú ofertaron por Zenón. Tanto el conjunto de Grecia como el de Rusia están cerca del final del mercado de pases de sus respectivos países, por lo que no hay demasiado tiempo para que se lleven a cabo las negociaciones pertinentes y se espera que se resuelva lo más pronto posible, ya sea positiva o negativamente.

La postura de Boca es clara: solo es vendido si el monto satisface las necesidades. Por el momento, ambos equipos no alcanzaron la cifra mínima que pide el Xeneize para llevar a cabo un principio de entendimiento entre las partes. Además, según pudo saber Bolavip, las ofertas no alcanzan los 10 millones de dólares y por el momento no convencen a los dirigentes azul y oro.

Kevin Zenón, mediocampista de Boca Juniors durante el Mundial de Clubes. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el periodo de fichajes de Rusia finaliza este miércoles 10 de septiembre, por lo que todo debe definirse antes de esa fecha. Por otro lado, el mercado de pases de Grecia cierra el viernes 12 pero fue el primero en interesarse fuertemente en el volante, por lo que busca sellar el traspaso lo antes posible para reforzar su plantel de cara al futuro.

Vale resaltar que Zenón no juega hace un mes debido a su pedido de buscar una salida en estas semanas. Lo curioso es que era una de las piezas fundamentales de Russo a tal punto que fue titular en los tres partidos del Mundial de Clubes, pero perdió mucho terreno. En algunos encuentros se quedó sentado en el banco de suplentes y luego ni siquiera integró la lista de convocados.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Luego de su arribo por un desembolso de 3,2 millones de euros procedente de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón disputó un total de 72 encuentros oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 10 goles, repartió 7 asistencias y no pudo salir campeón. Además, por su buen desempeño fue parte de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.