Encontró la camiseta de Russo que soltó Paredes, confesó no ser hincha de Boca y reveló qué va a hacer con ella: “Me lo han sugerido”

En la previa del Superclásico que Boca le ganó 2-0 a River en La Bombonera el último domingo hubo un homenaje especial a Miguel Ángel Russo que tuvo a Leandro Paredes soltando al aire una camiseta especial dedicada al DT fallecido el pasado 8 de octubre, que trasportada por globos de helio llegó hasta Uruguay.

En Cañada Nieto, una localidad de alrededor de 500 habitantes que pertenece al Departamento de Soriano, la encontró Agustín Elugui, un trabajador rural que se encontraba haciendo sus tareas cotidianas a bordo de un tractor y que a punto estuvo de pasar de largo.

“Era un día de rutina. Andaba cortando pasto con el tractor en el medio del campo y vi los globos. No le di mucha importancia. A la vuelta los iba a pasar por arriba, pero me dio curiosidad y justo vi un escudo de Boca. Me bajé y vi la camiseta, que no había visto cuando la habían largado desde La Bombonera”, le contó a ESPN.

Fue un video que le mandó su novia del lanzamiento al cielo que efectuó Leandro Paredes lo que lo hizo terminar de tomar dimensión del hallazgo. Y aunque no es simpatizante del Xeneize, porque se confesó hincha de Peñarol, todavía está evaluando qué hacer con la camiseta.

“La tengo guardada en mi casa. Todavía no pensé qué voy a hacer. Por ahora la voy a tener ahí”, comenzó diciendo. Y consultado sobre la posibilidad de entregarla al museo de Boca, respondió: “Me lo han sugerido y estoy viendo qué hacer, porque es algo que no te va a pasar dos veces en la vida. También estaría bueno guardarla, como recuerdo. Pero también podría ser esa posibilidad”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El homenaje a Russo en el Superclásico

Más allá de la victoria que todo el plantel, al igual que el cuerpo técnico, dedicaron a Miguel Ángel Russo, el Superclásico que se disputó el último domingo en La Bombonera fue también escenario de un gran homenaje a la memoria del DT.

ver también El “lindo” problema que se le viene a Claudio Úbeda en Boca a partir de los octavos de final del Torneo Clausura

La figura de Russo estuvo presente en cada detalle, desde el micro ploteado con una de sus frases emblemáticas: “A Boca nunca se le puede decir que no”, sumado al mensaje: “Hasta siempre, Miguel”; pasando por los pasacalles y banderas en honor al técnico que los hinchas colgaron en las inmediaciones de La Bombonera; hasta la bandera ubicada en el palco de Juan Román Riquelme con la imagen del último abrazo público entre ambos y la frase: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”.

En síntesis

La camiseta especial de Miguel Ángel Russo voló hasta Uruguay tras el Superclásico.

voló hasta tras el Superclásico. Leandro Paredes soltó la camiseta con globos de helio en La Bombonera .

soltó la camiseta con globos de helio en . Agustín Elugui, trabajador rural, halló la camiseta en Cañada Nieto, Soriano.

Publicidad