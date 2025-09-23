Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El gesto de Riquelme con Russo en su vuelta a los entrenamientos de Boca tras un nuevo susto por su salud

El DT dijo presente en el predio tras pasar el último lunes bajo observación médica y, mientras dirigía la práctica, tuvo un encuentro especial con Román.

Por Bruno Carbajo

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, entrenador y presidente de Boca. (@todosobreroman10)
© Todo sobre Román 10Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, entrenador y presidente de Boca. (@todosobreroman10)

Tras un lunes libre, cargado de cierta preocupación, Boca volvió a los entrenamientos pensando en lo que será su visita a Defensa y Justicia, por la décima fecha del Torneo Clausura. Y la principal noticia no estuvo en el plantel, sino en Miguel Ángel Russo, quien pudo dirigir la práctica luego de encender las alarmas por presentar un cuadro de deshidratación que lo obligó a recibir suero y ser hospitalizado durante varias horas en la Clínica Fleni.

Bajo ese contexto, en Boca Predio se dio una presencia especial: la de Juan Román Riquelme. El presidente del club decidió aparecer durante el entrenamiento y protagonizar un encuentro con Russo, el cual dejó un tierno abrazo a pura risa entre ambos como postal.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el Xeneize ya tiene en la mira lo que será su encuentro en el Norberto Tomaghello, el sábado desde las 19. De no mediar inconvenientes, la única baja será Edinson Cavani, quien sigue sin entrenarse a la par de sus compañeros como consecuencia de la distensión en el psoas derecho que también lo marginó ante Central Córdoba.

El abrazo entre Russo y Riquelme durante la práctica de Boca (Prensa Boca).

El abrazo entre Russo y Riquelme durante la práctica de Boca (Prensa Boca).

La buena noticia de la jornada fue la vuelta al trabajo de Exequiel Zeballos. El Chango había quedado fuera de los concentrados ante el Ferroviario por una molestia en uno de sus tobillos y, ahora, tendrá la semana completa de trabajo para recuperar ritmo futbolístico.

Con esas novedades, Russo diagramó un entrenamiento en La Bombonera para el miércoles, mientras que el jueves y viernes las sesiones se llevarán adelante en el predio de Ezeiza, en donde el trabajo parece estar puesto en un foco extradeportivo. “Nos faltó tranquilidad y manejar los tiempos y las formas“, declaró Miguelo en la conferencia tras el empate con sabor amargo del último partido, a la vez que se mostró conforme con el rendimiento del equipo.

Publicidad
De futuro crack y ser el “nuevo Tevez” a estar condenado a prisión perpetua por homicidio: la historia de Lautaro Carrachino

ver también

De futuro crack y ser el “nuevo Tevez” a estar condenado a prisión perpetua por homicidio: la historia de Lautaro Carrachino

El comunicado de Barcelona sobre los dichos del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: “Un poco les sobrepasa”

ver también

El comunicado de Barcelona sobre los dichos del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: “Un poco les sobrepasa”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Boca hoy: la salud de Russo, evalúan a Cavani y podrían tener hinchas ante Defensa y Justicia
Boca Juniors

Boca hoy: la salud de Russo, evalúan a Cavani y podrían tener hinchas ante Defensa y Justicia

La inédita decisión de Russo que llamó la atención de los hinchas
Boca Juniors

La inédita decisión de Russo que llamó la atención de los hinchas

Russo, de alta: así está la salud del DT de Boca luego de otro susto
Boca Juniors

Russo, de alta: así está la salud del DT de Boca luego de otro susto

Mastantuono le mandó un contundente mensaje a Lamine Yamal
Fútbol europeo

Mastantuono le mandó un contundente mensaje a Lamine Yamal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo