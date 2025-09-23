El gesto de Riquelme con Russo en su vuelta a los entrenamientos de Boca tras un nuevo susto por su salud

Tras un lunes libre, cargado de cierta preocupación, Boca volvió a los entrenamientos pensando en lo que será su visita a Defensa y Justicia, por la décima fecha del Torneo Clausura. Y la principal noticia no estuvo en el plantel, sino en Miguel Ángel Russo, quien pudo dirigir la práctica luego de encender las alarmas por presentar un cuadro de deshidratación que lo obligó a recibir suero y ser hospitalizado durante varias horas en la Clínica Fleni.

Bajo ese contexto, en Boca Predio se dio una presencia especial: la de Juan Román Riquelme. El presidente del club decidió aparecer durante el entrenamiento y protagonizar un encuentro con Russo, el cual dejó un tierno abrazo a pura risa entre ambos como postal.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el Xeneize ya tiene en la mira lo que será su encuentro en el Norberto Tomaghello, el sábado desde las 19. De no mediar inconvenientes, la única baja será Edinson Cavani, quien sigue sin entrenarse a la par de sus compañeros como consecuencia de la distensión en el psoas derecho que también lo marginó ante Central Córdoba.

El abrazo entre Russo y Riquelme durante la práctica de Boca (Prensa Boca).

La buena noticia de la jornada fue la vuelta al trabajo de Exequiel Zeballos. El Chango había quedado fuera de los concentrados ante el Ferroviario por una molestia en uno de sus tobillos y, ahora, tendrá la semana completa de trabajo para recuperar ritmo futbolístico.

Con esas novedades, Russo diagramó un entrenamiento en La Bombonera para el miércoles, mientras que el jueves y viernes las sesiones se llevarán adelante en el predio de Ezeiza, en donde el trabajo parece estar puesto en un foco extradeportivo. “Nos faltó tranquilidad y manejar los tiempos y las formas“, declaró Miguelo en la conferencia tras el empate con sabor amargo del último partido, a la vez que se mostró conforme con el rendimiento del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también De futuro crack y ser el “nuevo Tevez” a estar condenado a prisión perpetua por homicidio: la historia de Lautaro Carrachino