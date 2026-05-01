Exequiel Zeballos tendrá un objetivo que cumplir en Boca para enfocarse en la Copa Libertadores

Después de lo que fue la caída de Boca en Belo Horizonte frente a Cruzeiro, el plantel dirigido por Claudio Úbeda comenzó a palpitar el partido de este sábado ante Central Córdoba, que será previo a la revancha contra los brasileños, la cual se dará en La Bombonera, y marcará el rumbo xeneize en la Copa Libertadores.

Hasta el momento, y con el cierre de la fecha 3 del Grupo D, el club de La Ribera quedó en la segunda posición por debajo de Universidad Católica. Sin embargo, hay un dato que enardece a la tabla de posiciones: los chilenos, los brasileños y los dirigidos por Úbeda poseen seis puntos. En tanto, Barcelona SC no sumó unidades. Claramente, se vienen partidos muy importantes.

En este contexto, para viajar a Santiago del Estero habrá una gran rotación. Solo se darán diez modificaciones, siendo Leandro Brey el único que repetirá la titularidad. Pero en el caso de Exequiel Zeballos, que ingresó en el complemento del juego llevado a cabo en el Mineirão, no solo buscará hacerse eje del equipo y regresar a lo mejor de su nivel, algo que se vio en 2025, sino que también tratará de ser titular en La Bombonera contra los dirigidos por el portugués Artur Jorge.

Si bien el cuerpo técnico boquense tiene en mente que solo dispute parte del cotejo en tierras santiagueñas para preservar su físico y que esté contra la Bestia Negra, el Changuito tendrá que demostrar que está para hacerse cargo y ocupar el lugar del expulsado Adam Bareiro. De lo contrario, las otras opciones que se barajan son Milton Giménez (conformaría el doble 9 con Miguel Merentiel) o Alan Velasco.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

Las estadísticas de Exequiel Zeballos en 2026

En lo que va del año, el Changuito Zeballos presenció 435 minutos dentro del campo de juego, producto de ocho partidos: marcó un gol y aportó dos asistencias.

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La formación de Boca vs. Central Córdoba

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

DATOS CLAVES