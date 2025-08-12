Festeja Boca: Russo recupera dos piezas clave para enfrentar a Independiente Rivadavia

Tras retomar los trabajos luego del empate ante Racing, Miguel Ángel Russo recibió una buena noticia antes de enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza. De cara al próximo encuentro, donde Boca intentará ponerle fin de una vez por todas a su mala racha, el entrenador recuperó a dos futbolistas que venía esperando desde hace tiempo.

Mientras los titulares hacían tareas regenerativas, Ayrton Costa y Nicolás Figal pudieron sumarse al grupo, haciendo trabajos tácticos y con pelota junto con los que no jugaron ante la Academia. La dupla central titular del DT, que solo pudo utilizarla ante Benfica en el Mundial de Clubes, reaparecería ante la Lepra mendocina.

Los dos jugadores dejaron atrás sus respectivas lesiones fijas y podrían insertarse en un equipo que lleva 12 partidos sin ganar y recibió goles en 7 de los 8 del tercer ciclo de Russo. La decisión final la tomará en las prácticas más cercanas al próximo fin de semana.

Los centrales en cuestión solo pudieron jugar juntos en el primer partido de Miguel, en Miami. La expulsión dejó afuera a Figal del Mundial de Clubes, que recién pudo regresar en la primera fecha del Clausura, cuando Costa ya era baja por el desgarro sufrido ante Bayern Múnich. Como si fuera poco, en ese encuentro ante Argentinos, el ex-Inter Miami se lesionó y se perdió todos los juegos posteriores.

La decisión táctica que deberá tomar Russo con los regresos de Figal y Costa

En la gran mayoría de los equipos del mundo, si un técnico recupera a sus dos zagueros titulares, los manda a la cancha en reemplazo de los dos suplentes. Sin embargo, en Boca es diferente: Pellegrino viene siendo el jugador más regular de un equipo que no da garantías en ninguna línea, mientras que Rodrigo Battaglia también es considerado como volante central.

El regreso de Costa podría sentenciar la titularidad del ex-Milan, pero no la del ex-Mineiro. No se descarta que Battaglia aparezca junto a Paredes en la mitad de la cancha o hasta de líbero en una línea de 5, si es que el entrenador considera un cambio de esquema para la visita a Mendoza.

El próximo partido de Boca

Boca Juniors volverá a jugar un partido oficial el próximo domingo 17 de agosto. El rival será Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro que comenzará a las 20.30 y que tendrá lugar en el Estadio Malvinas Argentinas. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

