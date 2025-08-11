Es tendencia:
Con Boca fuera de la Libertadores 2026, así está la tabla anual tras la fecha 4 del Torneo Clausura

Pasó una nueva jornada y el Xeneize se mantiene afuera de la clasificación a la máxima cita de Conmebol.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani, jugador de Boca.
Pasó una nueva jornada en el Torneo Clausura 2025 y los 30 equipos de la Primera División del fútbol argentino ya tienen un panorama más claro sobre dónde están parados. Este jueves se cerró la cuarta fecha con el último duelo de esta instancia.

En Florencio Varela, Defensa y Justicia se impuso de forma agónica ante Deportivo Riestra. Desde los 12 pasos, Abiel Osorio anotó el único gol de la noche, que significó el triunfo mínimo del Halcón.

Mientras algunos clubes se preparan para afrontar esta semanas partidos por torneos internacionales, en paralelo se fijan en la tabla anual, pensando en las ediciones 2026 de los torneos de Conmebol. Boca Juniors es uno de los equipos más interesados en esta clasificación.

El Xeneize, que no disputó las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores, aspira a ganar el Clausura o ubicarse entre los tres primeros de la tabla anual, ya que son sus últimas dos vías disponibles para regresar al evento.

Sin embargo, tras el final de la cuarta jornada, los de Miguel Ángel Russo se mantienen fuera de este podio que otorga los boletos. Es que Argentinos Juniors, con su victoria ante Unión el domingo, volvió a superarlo y le lleva dos puntos de distancia, dejando a los de azul y oro, por ahora, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Así está la tabla anual

  1. Rosario Central 41 (Libertadores)
  2. River Plate 39 (Libertadores)
  3. Argentinos Juniors 38 (Libertadores – Fase previa)
  4. Boca Juniors 36 (Sudamericana)
  5. San Lorenzo 35 (Sudamericana)
  6. Barracas Central 35 (Sudamericana)
  7. Huracán 33 (Sudamericana)
  8. Racing 32 (Sudamericana)
  9. Independiente 31 (Sudamericana)
  10. Tigre 31
  11. Independiente Rivadavia 31
  12. Deportivo Riestra 30
  13. Estudiantes 30
  14. Lanús 26
  15. Platense 26 (LIBERTADORES)*
Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Así se jugará la fecha 5

