Mientras sigue relegado en Boca, Carlos Palacios sorprendió con su nuevo trabajo: ahora es modelo

Carlos Palacios no juega en Boca desde el 18 de julio, en el empate 1-1 contra Unión. Desde entonces, la versión oficial de los hechos indica que una tendinitis de rodilla lo dejó fuera de dos convocatorias, mientras ciertas voces alimentaron versiones de un posible castigo disciplinario que se extendió tres partidos. Contra Racing volvió, pero se quedó en el banco. Sin embargo, el chileno volvió a ser noticia por una cuestión extradeportiva: debutó como modelo.

Sí, en medio de su parate en las canchas, el chileno sorprendió a todos al ser elegido por la marca Ona Saez para encabezar la campaña de su línea “08”, un guiño al número que usa en Boca. La producción fotográfica fue publicada en redes durante las últimas horas, mostrando al volante con un look casual.

La acción formó parte de la “Football Session” de la firma, que meses atrás ya sumó a jugadores como Vicente Taborda y Franco Zapiola, de Platense. También supo hacerlo con Agustín Almendra y Santiago Solari, jugadores de Racing. Lo cierto es que, ahora, Palacios se convierte en el nuevo rostro de la colección, en un momento donde Boca atraviesa su peor racha histórica con 12 partidos sin ganar.

Carlos Palacios, la nueva cara de una marca de indumentaria masculina (@08onasaez).

Igualmente, no es la primera vez que el mediocampista aparece en un contexto diferente al futbolístico. Vale recordar que meses atrás participó de un video para el sitio oficial de Colo-Colo, donde se refirió a su estilo de vida y respondió a las críticas que recibe al respecto. “Me cuido. Se habla de más, que uno no puede salir. Uno quiere disfrutar el momento, soy persona, soy joven. Tengo una vida más allá de la presión. Al shopping no he ido nunca, voy a comer y me voy”, expresó en aquella ocasión.

Cómo es la situación deportiva de Carlos Palacios en Boca

Aquel faro de esperanza que supo ilusionar a los hinchas xeneizes en sus primeras presentaciones fue perdiendo brillo con el correr de los meses. Hasta el punto de que habría recibido un ultimátum por parte de Miguel Ángel Russo previo a lo que fue la eliminación ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

Puertas adentro, la versión oficial que circuló fue que el delantero padeció una tendinitis, motivo por el cual no viajó a dicho encuentro. El propio futbolista lo ratificó en un descargo en sus redes sociales, que horas después eliminaría, defendiéndose de las especulaciones y rumores que señalaban que había llegado tarde al último entrenamiento. Tras aquella situación, Russo lo dejó fuera también de la convocatoria para visitar a Huracán en el Ducó.

Mientras tanto, desde el no hubo parte médico emitido ni un respaldo concreto por parte de Russo, que ante la consulta de su situación fue tajante: “De ese tema no hablo”. Ahora, tras mirar desde el banco el empate frente a Racing, su próximo desafío será recuperar protagonismo frente a Independiente Rivadavia, por la quinta fecha del Clausura.

