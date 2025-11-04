Fue campeón con Boca, debutó en Superclásicos con 4 goles ante River e inició una histórica racha coronada por Bianchi: “Todo fue una locura”

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y River Plate protagonizarán este domingo una nueva edición del Superclásico en La Bombonera. Se tratará de un duelo trascendental para ambos equipos hacia sus objetivos para la recta final de este segundo semestre.

Aunque hay enorme expectativa por este nuevo enfrentamiento, es muy improbable que vuelva a ocurrir algo semejante a lo que hizo Carlos María García Cambón en el Superclásico de 1974. El exdelantero tuvo su debut absoluto y oficial con la camiseta de Boca nada menos que ante River en Brandsen 805.

El 3 de febrero, por la primera fecha del Torneo Metropolitano, García Cambón tuvo una tarde mágica al anotar 4 de los goles del Xeneize en lo que fue victoria por 5-2. “¿Quién podía imaginarse un debut así?”, dijo el exatacante a Infobae antes de su fallecimiento en 2022.

“Fue muy raro que ese Superclásico haya sido el primero de un campeonato y creo que fue a partir de aquella vez que se decidió que nunca más jugaran una primera fecha juntos si no más por la mitad del torneo, para no caer las expectativas”, recordó sobre aquella medida que, 51 años más tarde ya no se aplica.

Aquella tarde no hubo un improvisado en el arco de River, sino Ubaldo Matildo Fillol, el arquero campeón del mundo apenas cuatro años más tarde. “Ya era un arquerazo en ese tiempo, si no el mejor, estaba entre los dos mejores y luego trabé cierta amistad con él, es una persona que aprecio mucho, y jamás hablamos de este partido. Me parecería una falta de respeto”. Beto Alonso, Mostaza Merlo, Ernesto Mastrángelo y Quique Wolff fueron titulares para la visita también esa tarde.

Las repercusiones de su póker a River

El delantero ya estaba expuesto públicamente por tratarse de un refuerzo de Boca, pero esto se magnificó por aquel partido histórico: “Es difícil explicar lo que pasó aquella vez. La euforia del momento impide darse cuenta de la magnitud de lo que había conseguido. Me llama la atención que me sigan haciendo entrevistas y se sigan acordando después de cuarenta y pico de años”.

“Todo fue una locura. Me tuve que ir de mi casa porque había siempre doscientos personas en la puerta y me tomé dos días para reflexionar y decidí irme a la casa de un amigo y luego sí hablé con la prensa. Fue lo que sentí en ese momento, que había que alejarse de todo ese mundo y necesitaba relajarme, salir de toda esa persecución. Yo no soy muy impulsivo pero estaba afectando a mi familia, mis hermanos, mi cuñado”, recordó García Cambón, que mantiene medio siglo despúes el récord de más goles gritados en un Superclásico.

El interinato como DT, puntapié inicial de las páginas más doradas

Tras el despido del Bambino Veira, García Cambón tomó las riendas del banco de Boca en 1998 para las últimas fechas del Torneo Clausura. Así, aportó cuatro partidos sin derrotas, que Carlos Bianchi extendería a 40, el periodo invicto más prolongado del club.

