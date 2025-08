Fue campeón con Boca, jugó en la Selección Argentina y apuntó contra Riquelme: “Es el peor presidente que vi”

El presente futbolístico que atraviesa Boca no pasa desapercibido. Luego de acumular 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria, que es la racha más extensa de la historia del club, un ex jugador rompió el silencio para referirse a la situación. Lejos de ocultar su opinión, apuntó directamente contra Juan Román Riquelme por la dirigencia que comanda desde que asumió.

Lo cierto es que Carlos Mac Allister realizó una entrevista exclusiva con Clarín, en la que se encargó de hacer pública su postura, nuevamente. De la misma manera que lo hace en cada aparición en los medios de comunicación, el padre de Alexis, Kevin y Francis criticó duramente los manejos del Consejo de Fútbol y principalmente al ídolo que actualmente tiene cargo de presidente.

En comunicación con el reconocido diario, el Colo hizo un análisis sobre los mandatarios que tuvo el Xeneize desde que tiene memoria. “Tengo 57 años, entonces no puedo hablar de Alberto J. Armando“, comenzó. Pero inmediatamente, manifestó: “De la historia que yo conozco, de Martín Benito Noel para adelante, Riquelme es el peor presidente que tuvo Boca“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, hizo hincapié en los fichajes que se realizan en cada mercado de pases y la poca efectividad que tienen. “Se compran jugadores que nunca triunfaron en ningún lado, con lo cual es muy difícil que les vaya bien en Boca. Compran suplentes y venden mal. Está pasando ahora. Hacen malas transacciones comerciales”, sostuvo.

El ex lateral izquierdo que fue parte de la Selección Argentina en 1993, amplió su discurso ante la política de contrataciones. “El éxito de un dirigente es ir sacándose de encima a los que no juegan bien para conservar lo bueno y salir campeón. Porque si vendés lo bueno y te quedás siempre con lo malo, no vas a ganar el campeonato“, destacó en modo de reprobación hacia la conducción actual.

Carlos Mac Allister, junto a sus hijos Alexis y Kevin.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la noticia que salió a la luz en los últimos días, donde se reestructurará el equipo de trabajo, agregó: “Ahora hablan de que van a disolver el Consejo de Fútbol“. Pero claro, no dejó pasar la oportunidad de marcar la cancha una vez más, por lo que añadió: “Eso es decirle a la gente: ‘Che, acá me equivoqué’. Yo no disuelvo algo que funciona“.

Los números de Carlos Mac Allister en Boca

Desde su arribo a Boca, procedente de Argentinos Juniors, Carlos Mac Allister disputó un total de 150 partidos oficiales y pudo convertir 8 goles. Si bien estuvo cuatro temporadas en el Xeneize, le alcanzó para dejar una huella más que recordada por su labor en los dos títulos que consiguió: Apertura 1992 y Copa de Oro 1993. Además, por aquel nivel, fue parte del seleccionado albiceleste.

ver también El borrado por Russo que ofreció desestimar un año y medio de contrato para salir de Boca con el pase en su poder