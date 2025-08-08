Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

El 10 de mayo de este 2025, Marcos Rojo jugó su último partido con la camiseta de Boca. Fue por los octavos de final del Torneo Apertura ante Lanús en la Bombonera. Después llegó la eliminación con Independiente, el Mundial de Clubes y el inicio del Clausura, pero el zaguero zurdo no volvió a sumar minutos en cancha.

Luego de atravesar más de tres meses sin actividad oficial y con poco más de un mes “colgado” en el Xeneize por decisión de Russo y de Riquelme, en las últimas horas, Rojo llegó a un acuerdo con la institución para rescindir su contrato que vencía a fin de año. Este viernes, lo que era un pacto de palabra se pasó a papeles y el ex Manchester United y Estudiantes quedó con el pase en su poder.

Las negociaciones por su desvinculación se aceleraron porque apareció Racing en el camino y le ofreció a Rojo ser refuerzo académico si resolvía su salida de Boca. Es por esto que en un puñado de horas se acomodó la situación, rescindió y Marcos quedó libre.

La intención del defensor de 35 años era seguir jugando en el fútbol argentino y, ante la demora de Estudiantes para sellar su regreso, optó por avanzar con la Academia ante el llamado de Gustavo Costas.

La urgencia de los de Avellaneda para cerrar su arribo este viernes radicaba en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, ya que la fecha límite para presentar los cambios para los octavos de final es este 8 de agosto a las 18:00. Así las cosas, solamente resta que Marcos Rojo se realice la revisión médica y firme su contrato para ser nuevo refuerzo de Racing Club tras la conflictiva salida de Boca.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Desde su arribo a la institución a principios de 2021 en condición de libre, Marcos Rojo disputó un total de 118 partidos oficiales y consiguió convertir 9 goles. En ese lapso de tiempo, el ex capitán conquistó 4 títulos domésticos: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022.

