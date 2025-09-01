Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Jugaba en el fútbol argentino, es cantante de reggaetón y ahora fue detenido por robar casas tras estar prófugo desde 2024

Dejó el deporte por la música pero escondía un lado delictivo y a sus 24 años fue arrestado por cometer varios asaltos de gravedad.

Por Nahuel De Hoz

Jairo León, ex futbolista y actual cantante de reggaetón que fue detenido por robar casas.
© Captura YoutubeJairo León, ex futbolista y actual cantante de reggaetón que fue detenido por robar casas.

Había cumplido el sueño de muchos pero eligió el camino equivocado. A pesar de haberse convertido en futbolista profesional, decidió dejar el deporte para transformarse en cantante reggaetón pero al mismo tiempo tenía un costado que pocos conocían: era delincuente. Ahora, tras estar casi nueve meses prófugo, fue detenido en los últimos días y ya se encuentra tras las rejas.

Esa es la historia de Jairo León, el ex jugador que se desempeñó en el fútbol argentino que pasó por clubes reconocidos como All Boys y Sacachispas en el ascenso. Después de abandonar la disciplina que lo apasionaba incursionó en la música pero eso solamente era una parte de su vida, ya que en realidad se dedicaba a hacer entraderas y robar objetos de valor en casas.

Lo cierto es que en los últimos días fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires mientras intentaba robar un domicilio. Fue arrestado por los agentes junto a otros tres integrantes que también pertenecían a ‘La Banda del Millón’, como se hacían llamar, en la zona de Martínez donde intentaban llevar a cabo otro hecho delictivo de gravedad tal como solían hacer.

El joven de 24 años era uno de los miembros de la organización delictiva dedicada a realizar entraderas en la zona norte del Conurbano y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se mantenía prófugo de la Justicia por una causa anterior por la cual ahora fue imputado, sumado a este nuevo hecho, por lo que se espera que sea llevado a juicio en el corto plazo, según informan.

En diciembre de 2024, León y dos delincuentes más, robaron una propiedad en Acassuso y utilizaron un vehículo Volkswagen Gol Trend a nombre del ex jugador. Como si eso no alcanzara para estar totalmente contra las cuerdas, a los pocos días fue visto con un reloj idéntico al que tenía la víctima antes del suceso. A raíz de eso, se mantuvo en el anonimato hasta que fue arrestado.

Publicidad

Ahora delincuente, antes futbolista y cantante

Antes de haber sido encontrado violentando casas y víctimas en el lugar de los hechos, Jairo León era futbolista y se lo hacía de manera profesional. En el ascenso del fútbol argentino vistió las camisetas de All Boys y de Sacachispas, pero no fue su única experiencia en el deporte debido a que también representó a La Serena, equipo de Chile de donde proviene su familia.

Jairo León en La Serena, Sacachispas y All Boys. (Foto: Infobae)

Jairo León en La Serena, Sacachispas y All Boys. (Foto: Infobae)

Aunque parecía tener futuro con la pelota en los pies, estuvo un largo periodo de tiempo sin conseguir club y eligió dedicarse a la música. Se lanzó como cantante de reggaetón y bajo el seudónimo Jairo La L tiene canciones subidas a las principales plataformas. Sin embargo, también abandonó la melodía y se metió en el mundo delictivo que derivó en este presente realmente adverso.

Publicidad
Matías Caruzzo rompió el silencio y reveló qué pasó con Riquelme en la final de la Copa Libertadores 2012: “Hubo negligencia”

ver también

Matías Caruzzo rompió el silencio y reveló qué pasó con Riquelme en la final de la Copa Libertadores 2012: “Hubo negligencia”

La cruda confesión de Leandro Paredes sobre el posible último partido de Lionel Messi en Argentina: “No estoy preparado”

ver también

La cruda confesión de Leandro Paredes sobre el posible último partido de Lionel Messi en Argentina: “No estoy preparado”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Hugo Gottardi y una preocupante sentencia sobre el presente de Miguel Russo: "Lo veo demacrado"
Boca Juniors

Hugo Gottardi y una preocupante sentencia sobre el presente de Miguel Russo: "Lo veo demacrado"

El aviso de Franco Armani en la previa del River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: “Ellos saben que dos penales atajo”
River Plate

El aviso de Franco Armani en la previa del River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: “Ellos saben que dos penales atajo”

Así quedaron la tabla y los cruces de octavos de final del Torneo Clausura al culminar la fecha 7
Fútbol Argentino

Así quedaron la tabla y los cruces de octavos de final del Torneo Clausura al culminar la fecha 7

Tras la polémica, se reveló la verdad sobre el pedido de Alpine a Gasly para que deje pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos
FÓRMULA 1

Tras la polémica, se reveló la verdad sobre el pedido de Alpine a Gasly para que deje pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo