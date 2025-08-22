La particular decisión de Miguel Ángel Russo con 6 jugadores de Boca a horas del partido con Banfield

Tras ponerle punto final a la extensa racha negativa al haberle ganado 3-0 a Independiente Rivadavia, Boca ya planifica su próximo partido por el Torneo Clausura 2025. En ese sentido, Miguel Ángel Russo tomó una contundente decisión con varios futbolistas del plantel de cara al encuentro de este domingo donde enfrentará a Banfield en busca de reafirmar lo hecho en Mendoza.

El Xeneize quiere confirmar que los partidos sin ganar son parte del pasado y el objetivo está puesto en acumular victorias. Para eso, el entrenador realizó una práctica de fútbol en La Bombonera para diagramar qué jugadores serán parte del equipo titular desde el arranque y cuáles serán las variantes en el banco de suplentes para cambiar el trámite en el segundo tiempo.

Lo cierto es que Kevin Zenón, Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón no estarán entre los convocados. Debido a una cuestión táctica, el entrenador decidió que esos 4 futbolistas queden relegados y no acompañen al plantel este domingo para chocar ante el Taladro. Algunos siguen en la misma tendencia, pero otros casos son mucho más recientes.

Kevin Zenón y Lucas Blondel, futbolistas de Boca Juniors que perdieron terreno en la consideración de Miguel Ángel Russo. (Fotos: Getty Images y @BocaJrsOficial)

El ex Unión perdió terreno recientemente a base de malos rendimientos y sumado a su pedido de escuchar ofertas, mientras que el lateral derecho es la tercera opción en dicho puesto. El ex San Lorenzo integró el banco de suplentes algunas veces, pero esta vez quedará afuera y el volante central continúa en la sintonía de no estar en consideración por el director técnico.

Al mismo tiempo, hay otros dos protagonistas. Ander Herrera y Tomás Belmonte tampoco formarán parte de los citados para jugar ante Banfield, pero por otros motivos. A diferencia de los mencionados anteriormente, estos mediocampistas no integrarán la nómina porque están lesionados y transitan la recuperación correspondiente de sus respectivas cuestiones musculares.

Si bien el español está próximo a volver a las canchas, en algunos días podría volver a estar bajo las órdenes de Russo y a la par de sus compañeros, pero depende del cuerpo técnico. Por otro lado, el bonaerense todavía debe esperar varias semanas ya que sufrió una lesión grado III en el isquiotibial derecho, lo que lo margina del campo de juego por un tiempo prolongado.

Tomás Belmonte y Ander Herrera, mediocampistas de Boca Juniors que están lesionados y en pleno proceso de recuperación. (Fotos: Getty Images)

Leandro Paredes, entre algodones pero es una fija

El campeón del mundo arrastra una molestia desde el compromiso contra Independiente Rivadavia el último fin de semana, pero es una de las piezas fundamentales para Miguel Russo. Por ese motivo, sumado a su notable importancia en la mitad de la cancha, Leandro Paredes será titular contra Banfield el próximo domingo en La Bombonera, a partir de las 18:15 horas.

