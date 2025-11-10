Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”

El Superclásico de este domingo en el que Boca se impuso por 2-0 ante River gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, no solo significó la clasificación a la próxima Copa Libertadores sino que sirvió como punto de partida de cara a lo que viene. Y para colmo, contó con la presencia de un espectador de lujo que le trae grandes recuerdos: Pedro Iarley.

El brasileño que jugó apenas 10 meses con el Xeneize, se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2003 teniendo un rol híper protagónico y es muy bien recordado en Casa Amarilla. Como no podía ser de otra manera, estuvo en La Bombonera y vivió el partido como un hincha más. Pese al paso de los años, la pasión azul y oro todavía sigue impregnada en su corazón.

Lo cierto es que Iarley presenció el Superclásico y explotó en el gol de Zeballos. En un video que captó el grito de desahogo cuando el Changuito marcó el 1-0 parcial, se lo puede apreciar al oriundo de Brasil con el puño cerrado mientras festeja con los fanáticos. Tal como él hizo hace 22 años, ahora fue el turno del nacido en Santiago del Estero de hacer liderar a los simpatizantes.

También un 9 de noviembre pero en 2003, Iarley le convirtió un gol a River en una victoria por 2-0. Claro esta tremenda casualidad no pasó desapercibida y posteó: “¡Cómo extrañé celebrar un gol en La Bombonera! ¡Sobre todo en un clásico! Y justo fue el 9 de noviembre, ¡El mismo día que hace 22 años celebré en su estadio! ¡Qué coincidencia tan maravillosa! ¡Vamos Boca!”.

No conforme con uno, Pedro subió dos publicaciones en su cuenta personal. “Volver a La Bombonera es como revivir una parte de mi historia. Cada rincón de ese estadio guarda un sonido, un recuerdo, una emoción que nunca se desvanecerá. Hoy, viendo el Superclásico, sentí la misma emoción que sentí cuando llegué aquí por primera vez como jugador“, escribió.

Cabe recordar que en 2003, jugó para Paysandú unos octavos de final de Copa Libertadores ante Boca, donde marcó un gol en La Bombonera para que su elenco gane por 1-0 la ida. Luego en Brasil, el Xeneize se impuso por 4-2 y comenzó su camino que derivó en la conquista final. Pero aquel día, el brasileño encandiló a Carlos Bianchi que lo pidió como refuerzo para mitad de año.

De agosto de 2003 a junio de 2004, Iarley fue jugador de Boca, por lo que solo 10 meses le alcanzaron para dejar una huella. En su corta pero gran estadía, le marcó goles a Racing, San Lorenzo y River, siendo este último su partido consagratorio al ser la máxima figura en el Monumental. Y por si faltaba algo más, asistió a Matías Donnet en la final de la Copa Intercontinental 2003, que ganó.

