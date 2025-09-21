Jugador x jugador de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Agustín Marchesín (5): el arquero no tuvo grandes atajadas y le convirtieron dos goles. No pudo darle la solidez suficiente a Boca y, aunque no pudo hacer demasiado en los tantos de Central Córdoba, tampoco dio muchas garantías.

Juan Barinaga (6): de poca participación en defensa, su rol más importante se vio cada vez que se proyectó por la banda derecha. Con mucha voluntad y sacrificio, se las ingenió para casi no sufrir en la marca y generar desequilibrio en ataque.

Lautaro Di Lollo (6): el primer marcador central cumplió. Prácticamente no perdió duelos y tuvo buena salida desde el fondo para ser el primer pase del equipo. Sin embargo, el resultado final lo condiciona y no le permite tener un punto adicional.

Ayrton Costa (6): al igual que su compañero de zaga, estuvo a la altura. Pero no fue el mejor partido que tuvo desde su llegada al Xeneize, ni tampoco demostró el nivel que venía teniendo últimamente desde que recuperó la titularidad.

Lautaro Blanco (6): lejos de su mejor versión que brillaba en ataque, el lateral izquierdo apenas cumplió intercambiando poco más de buenas que malas. Aquel semi-carrilero que llegó a la Selección Argentina no se ve desde hace tiempo.

Rodrigo Battaglia (7): una de cal y una de arena. Marcó el primer gol del partido y fue responsable directo en el descuento de Central Córdoba. Durante los 90 minutos mostró un buen nivel, aunque fue de más a menos y casi no pesó en el tramo final.

Leandro Paredes (7,5): el mejor de Boca, una vez más. El campeón del mundo brilló de nuevo en lo individual y fue la gran figura de la noche. De todas formas, no le alcanzó para llevar al Xeneize a la victoria porque el equipo se quedó sobre el último tramo, pero lo suyo fue verdaderamente muy bueno.

Leandro Paredes, figura y capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

Carlos Palacios (6): gravitó muy poco en el último tercio de la cancha, pero aprobó. Sin embargo, no está siendo el de los primeros partidos con la camiseta de Boca, la paciencia del hincha empieza a terminarse, aunque la actitud sí la tuvo.

Brian Aguirre (6,5): el extremo volvió a generar peligro por los costados, de la misma manera que lo hizo en los últimos cotejos. A su vez, también colaboró en la zona defensiva regresando por el carril derecho y ayudando a Barinaga por dicho sector.

Miguel Merentiel (6,5): un gol, muy buenos desmarques y muchas malas decisiones. Si bien estuvo entre los mejores del Xeneize, pudo haber ampliado la ventaja y ser la máxima figura del compromiso pero no estuvo fino, desaprovechó algunas chances y ya es historia.

Milton Giménez (6): de más a menos, empezó bien y terminó mal. Reemplazó a Cavani, comenzó siendo muy importante para el equipo y clave en la gran mayoría de los ataques pero solo se fue disminuyendo con el correr de los minutos.

Ingresó

Alan Velasco (5): desde su ingreso, prácticamente no pesó en el juego. Apenas un puñado de pases pero sin demasiado peligro y sigue estando muy lejos de aquel volante ofensivo que se caracterizaba por la gambeta y el buen pie.