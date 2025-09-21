Es tendencia:
Boca vs. Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el combinado santiagueño juegan en La Bombonera por un lugar en la cima de la Zona A.

El último enfrentamiento entre Boca y Central Córdoba

Por el Torneo Apertura 2025, en Santiago del Estero, el Xeneize se impuso por un categórico 3-0 con goles de Merentiel, Florentín, en contra, y Giménez. Fernando Gago aún era el entrenador de los de azul y oro.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BOCA

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Los árbitros para esta noche

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
  • VAR: Héctor Paletta
  • Asistente VAR: Ariel Suárez

La posible formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi y Gastón Verón.

Hora y dónde ver Boca vs. Central Córdoba

El encuentro en La Bombonera iniciará a las 21.15 y se podrá ver a través de ESPN Premium.

¡Bienvenidos a todos!

Esta noche Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero se miden en La Bombonera.

Por Agustín Vetere

Boca recibe a Central Córdoba en La Bombonera.
© Getty/@cacc_sdeBoca recibe a Central Córdoba en La Bombonera.

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se mide este domingo ante Central Córdoba en La Bombonera en un partido con puntos cruciales para ambos equipos. El duelo, que iniciará a las 21.15, será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El combinado dirigido por Miguel Ángel Russo acumula 5 triunfos sin derrotas luego de la peor racha de su historia. Delante, los santiagueños vienen de caer en dos compromisos consecutivos, pero se mantiene en la parte alta del certamen.

El premio para ambos equipos por ganar será sumarse a la cima de la Zona A. Es que Unión de Santa Fe se ubica como el único líder del grupo con 16 unidades, mientras que Boca y Central Córdoba acumulan 13.

