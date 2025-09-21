Boca vs. Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Esta noche Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero se miden en La Bombonera.

El encuentro en La Bombonera iniciará a las 21.15 y se podrá ver a través de ESPN Premium.

Por el Torneo Apertura 2025, en Santiago del Estero, el Xeneize se impuso por un categórico 3-0 con goles de Merentiel, Florentín, en contra, y Giménez. Fernando Gago aún era el entrenador de los de azul y oro.

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se mide este domingo ante Central Córdoba en La Bombonera en un partido con puntos cruciales para ambos equipos. El duelo, que iniciará a las 21.15, será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El combinado dirigido por Miguel Ángel Russo acumula 5 triunfos sin derrotas luego de la peor racha de su historia. Delante, los santiagueños vienen de caer en dos compromisos consecutivos, pero se mantiene en la parte alta del certamen.

El premio para ambos equipos por ganar será sumarse a la cima de la Zona A. Es que Unión de Santa Fe se ubica como el único líder del grupo con 16 unidades, mientras que Boca y Central Córdoba acumulan 13.