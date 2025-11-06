Los jugadores de Boca y River que no podrán jugar el Superclásico

Boca recibirá a River el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 16.30 horas en La Bombonera por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura. Los de Claudio Úbeda buscan seguir en la senda del triunfo tras superar a Estudiantes en La Plata, mientras que los de Marcelo Gallardo intentarán volver a la victoria luego de una dolorosa caída en el Estadio Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como suele suceder en esta época del año, donde el desgaste físico se acumula, ninguno de los dos entrenadores podrá contar con todos sus futbolistas para este encuentro. En el Millonario hay tres ausencias por lesión, mientras que en el Xeneize hay una, aunque uno de los jugadores de mayor renombre llega tocado y está en duda.

¿Quiénes son los jugadores de Boca que se perderán el Superclásico?

Para enfrentar a River el próximo domingo, Claudio Úbeda no podrá contar con Alan Velasco, que todavía se recupera de una distensión de ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Por otro lado, Edinson Cavani no es de la partida hace varias semanas por una molestia muscular severa en el psoas de la pierna derecha. Si bien existe la posibilidad que sea convocado, difícilmente pueda jugar, aunque no está descartado del todo.

¿Quiénes son los jugadores de River que se perderán el Superclásico?

River tampoco tendrá a disposición a todos sus futbolistas para visitar a Boca el próximo domingo. Marcelo Gallardo hace tiempo no cuenta con Germán Pezzella, que en agosto sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Quienes tampoco estarán en la visita del próximo domingo a La Bombonera son Sebastián Driussi -distensión en el isquiotibial izquierdo- y Facundo Colidio -desgarro en el isquiotibial izquierd- por lo que la delantera del Millonario quedará resentida.

