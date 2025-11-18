Jugó en Boca, Scaloni lo convocó a la Selección Argentina y bancó a Úbeda: “Tiene un gran concepto”

Tras la buena seguidilla de Boca en el Torneo Clausura, en el que logró cuatro victorias consecutivas y se aseguró el primer puesto del Grupo A, el entrenador Claudio Úbeda fue elogiado por diferentes futbolistas del plantel, y hasta Leandro Paredes lo comparó con Lionel Scaloni.

En diálogo con ‘Cómo te va’ en DSports Radio, Kevin Mac Allister, quien fue convocado a la Selección Argentina y debutó en el último amistoso ante Angola, habló en una entrevista y allí elogió a Úbeda, a quien lo conoce debido a que lo dirigió en la Sub 20 de la Albiceleste en el Sudamericano de 2017.

“Lo tuve como técnico y creo que Úbeda es una gran persona y que tiene un gran concepto que es la sencillez, es alguien que no anda con vueltas y te dice claramente lo que te tiene que decir”, inició con su elogio por las formas de conducción que tiene el entrenador de 56 años.

Siguiendo por la misma línea, explicó que el ‘Sifón’ pudo revertir de gran manera el momento que estaba viviendo el Xeneize: “Es alguien que no se complica y hace las cosas simples. Le ha tocado agarrar a un Boca al que le venía costando y en una situación difícil pudo sacarlo adelante”.

Kevin Mac Allister en su debut con la Selección Argentina.

Mac Allister, además de ser dirigido por Úbeda en la Selección Argentina Sub 20, sabe lo que es vestir la camiseta del Xeneize, debido a que tuvo un paso por allí en 2019, aunque no tuvo demasiada participación, ya que tan solo disputó dos partidos y estuvo 111 minutos en cancha.

Sobre este paso, recordó que el momento más complicado fue después de su salida: “El momento más duro de mi carrera fue post Boca, en donde me tocó jugar muy poco y estaba cerca de quedar libre cuando volví a Argentinos. Me tocó estar afuera de los concentrados en mi vuelta a Argentinos y eso fue duro”.

Úbeda habló sobre la comparación con Scaloni

En la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso por el ámbito doméstico, el entrenador se expresó sobre la comparación con Scaloni: “Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera“.

En cuanto al capitán de Boca y campeón del mundo con Argentina, Claudio no tardó en soltar elogios de todo tipo. “No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente, ser competitivo, no dejar un entrenamiento sin hacer lo que tiene que hacer y es valorable“, soltó con la intención de enaltecer lo hecho por Paredes desde su regreso.

