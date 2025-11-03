Este martes 4 de noviembre el Atlético de Madrid se enfrenta al Union Saint-Gilloise, en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Y al respecto del duelo que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano, el que se refirió fue Kevin Mac Allister, figura del elenco belga.

”Sabemos que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa, conocemos la calidad de los jugadores y la calidad del técnico. El partido va a ser especial”, comentó el ex Boca y Argentinos Juniors, uno de los tres sudamericanos del plantel (junto al brasilero Guilherme Smith y el ecuatoriano Kevin Rodríguez) que comanda David Hubert.

En esa misma línea, sobre lo que significará enfrentar a tantos argentinos, Mac Allister, en la conversación que mantuvo con Diario AS, advirtió: ”Hay algunos que conozco de haber jugado con ellos o en contra. Puntualmente, Nico González es casi un hermano para mi hermano -Alexis-, valga la redundancia, entonces se le tiene mucho cariño, pero la realidad es hablaremos un poco antes del partido como ya hice con Lautaro al enfrentar al Inter y nada más. También es un poco ‘está todo bien, está todo muy lindo’, pero vamos a jugar un partido y no hay amigos, no hay colegas, no hay nada. Simplemente después del partido hablaremos más relajadamente y antes vamos como los argentinos, a la guerra”.

Además, puntualizó en lo que será su duelo con Julián Alvarez: ”Ya me tocó sufrir a Julián en el campo, muchos partidos entre Argentinos contra River. Un jugador de talla mundial y excepcional. Creo que marca la diferencia tanto en la selección como en el Atlético y es un jugador que querría cualquier equipo del mundo. Después, está Thiago Almada que lo he sufrido en Vélez. A Giuliano no porque es un poco más joven y se fue muy temprano. Está Molina, Nico… Son muchos argentinos”.

Para cerrar, se deshizo en elogios para el Cholo: ”Todos sabemos que el fútbol ha sido un poco injusto con Diego Simeone, más allá de haber ganado mucho, de haber puesto al Atlético de Madrid en los primeros planos nuevamente desde su llegada. Creo que ha habido muchos momentos en donde el entrenador y el equipo mereció un poco más, pero el fútbol a veces es muy ingrato, y en Argentina no sé si tomamos realmente la dimensión de lo que Simeone ha hecho con el Atleti y de lo que ha hecho con con su carrera. Ojalá que que siga siendo durante muchos años más”.

Kevin Mac Allister explicó las diferencias de la liga belga con el Fútbol Argentino

En otro orden de temas, Kevin Mac Allister reconoció el motivo por el cual le costó adaptarse al fútbol europeo y particularmente al belga: ”La primera temporada en Bélgica fue difícil y la segunda un poco mejor, pero creo que sí diría algo que me ayudó a mejorar sería el ritmo y el físico, ya que en Argentina el tiempo neto de juego, generalmente, es muy bajo y aquí es distinto porque todo el tiempo los equipos quieren jugar. No importa el resultado y en ese sentido el ritmo físico fue algo que me costó al principio, lo pude mejorar y hoy la verdad que me siento bastante bien”.

En esa dirección, el segundo hijo de Carlos Javier Mac Allister añadió: ”En Argentina el fútbol es muy físico, pero es más de agresividad en los duelos, de ir a la pelota como si fuera la última. Lo que pasa es que allí se demora mucho el juego debido a que hay mucha protesta dentro y afuera del campo. Los jugadores a veces cuando un equipo se adelanta en el marcador es como que matan el partido, como decimos en Argentina. Y eso me sorprendió al haber llegado a Bélgica, ya que todos los equipos pueden ir ganando o perdiendo que enseguida quieren jugar el balón y nadie habla con el árbitro, y creo que en ese sentido es un cambio distinto, bastante grande”.