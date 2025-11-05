Kevin Mac Allister mano a mano con BOLAVIP tras caer con Atlético de Madrid: ”Giuliano Simeone y Julián Alvarez estuvieron imparables”

Union Saint-Gilloise llegó al Estadio Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid con la intención de cortar, con un resultado positivo, las dos derrotas consecutivas que sufrió en sus partidos anteriores por la UEFA Champions League por 4 a 0, uno con el Newcastle y el otro con el Inter de Milán (en su debut venció 3 a 1 al PSV Eindhoven).

Y si bien dejó una buena imagen y hasta en un momento, tras el descuento de Ross Sykes, tuvo una chance inmejorable para empatarlo sobre el final con un cabezazo en el área de Louis Patris que atrapó Jan Oblak, se quedó con las manos vacías, pues en los segundos previos al pitazo que decretaría la culminación del juego, Marcos Llorente sentenció el 3 a 1 para el Colchonero (antes Julián Alvarez y Conor Gallagher habían puesto en ventaja a los locales).

Al respecto de lo que fue el encuentro, Kevin Mac Allister charló con BOLAVIP en las inmediaciones del Estadio Metropolitano: ”Es difícil decir que me voy satisfecho porque uno lo que quiere es ganar o aunque sea sacar un punto acá que sabemos que es difícil, pero bueno, por otro lado, el sentimiento después del partido que hicimos es bueno y es algo que nos va a empujar para seguir progresando en lo que es la Champions League. Veníamos de haber perdido dos partidos por 4 a 0 con dos muy buenos equipos y hoy también enfrentamos a un muy buen equipo y pudimos estar más a la par”.

En cuanto a lo que fue medirse al Atleti y a varios de los jugadores de la Selección Argentina, Kevin Mac Allister expresó: ”Yo los vi bien. Tienen a algunos jugadores nuevos que tienen que adaptarse, les tocó sufrir la lesión de Robin Le Normand y eso no es fácil. No es fácil entrar en una órbita así y rendir, después también tienen otros jugadores que marcan la diferencia como Antoine Griezmann como Giuliano (Simeone) que hoy estuvo imparable, como Julián (Alvarez)”.

Por otro lado, Mac Allister le confesó a BOLAVIP su charla con Nico González, en la que le aclaró su panorama tras perderse el duelo con el Union Saint-Gilloise: ”El técnico me preguntó: ‘¿hablaste con tu amigo? ¿Sabes si juega?’. Le dije sí, es mi amigo, pero desde ayer ya no es mi amigo, es mi enemigo. Se rio, pero también es nuestra forma de tomarlo… Charlamos un poco después del partido, lo vi bien, me dijo que era un golpe, que no pasaba nada y seguramente el partido que viene o próximamente estará nuevamente en las canchas”.

El objetivo del Union Saint-Gilloise en la Fase de Liga de la UEFA Champions League

En la misma charla, Mac Allister reconoció que el Union Saint-Gilloise apunta a jugar los Play Off en los que se resolverán 8 puestos para los Octavos de Final: ”La aspiración nuestra es entrar entre los 24. Sabemos que el fixture fue un poco cruel con nosotros y nos tocaron equipos bastantes duros, pero a la vez disfrutamos y lo que sentimos es que el club está en un proceso, es la primera vez que juega Champions League, entonces somos parte de ese proceso. También es un proceso individual para cada uno y obviamente queremos clasificar entre los 24, pero sabemos que es difícil y lo que tratamos es ir partido a partido”.

Una noche especial para los Mac Allister por el gol de Alexis frente al Real Madrid

En simultáneo, otro Mac Allister era noticia, en su caso, por un gol. Fue Alexis, el autor del tanto que le dio la victoria 1 a 0 al Liverpool sobre el Real Madrid en Anfield. Al respecto, Kevin, en conversación con varios medios en zona mixta, comentó: ”Con la calentura que tenía ni agarré el celular, solo me fijé en el entretiempo y todavía estaban 0 a 0. Pero bueno, habrá sido difícil para mi madre que vino al partido, seguramente estaba mirando el celular a cada rato… Nada que no haya pasado antes (risas)”.

Además, el defensor del Union Saint-Gilloise de Bélgica exteriorizó su alegría por la actuación de su hermano: ”Me pone contento por ellos porque pasaron un momento malo perdiendo 5 partidos seguidos. Ojalá que puedan seguir en Champions que es el sueño de todos”.

