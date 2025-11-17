Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Boca vs. Talleres: cuándo, dónde se juega, horario y TV del duelo por octavos de final del Torneo Clausura 2025

Tras asegurar la primera posición de la Zona A, los comandados por Claudio Úbeda ya conocen a su próximo contrincante.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Boca Juniors inicia su camino en los Playoffs.
© GettyBoca Juniors inicia su camino en los Playoffs.

Con los últimos compromisos de la Fecha 16, este lunes se cerró la etapa regular del Torneo Clausura 2025. Solamente 16 de los 30 equipos de la Primera División del fútbol argentino se mantienen en carrera en la pelea por el título y Boca Juniors es uno de ellos.

El Xeneize venció este domingo a Tigre y se aseguró así la primera posición en la Zona A de cara a los octavos de final. Con este resultado, los de Claudio Úbeda se ganaron el derecho a jugar en La Bombonera hasta las semifinales, en caso de alcanzar esa instancia.

Tras la tranquilidad de haber cumplido el gran objetivo de la primera ronda del certamen, los de azul y oro siguieron el duelo entre Platense y Gimnasia La Plata de este domingo. En Vicente López se definiría quién sería el próximo rival de Boca.

Con goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres, el Lobo sacó una rápida ventaja ante el Calamar y terminó goleando por 3-0 para meterse en zona de clasificación a la próxima ronda. Este resultado desplazó a los equipos de la Zona B, por lo que Talleres cayó hasta el octavo puesto.

Con este resultado, Boca enfrentará en octavos de final a Talleres en lo que será el regreso de Carlitos Tévez, entrenador del combinado cordobés, a La Bombonera. El ganador de la llave se verá las caras con quién sobreviva entre Vélez y Argentinos Juniors en Liniers.

Dónde y cuándo se juega Boca vs. Talleres

El próximo fin de semana, en La Bombonera, Boca y Talleres se enfrentarán por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. AFA definirá este martes los días y horarios de todos los partidos de los octavos de final y los canales que los transmitirán.

Publicidad
La inmejorable oportunidad que tiene Boca rumbo a la clasificación del Mundial de Clubes 2029

ver también

La inmejorable oportunidad que tiene Boca rumbo a la clasificación del Mundial de Clubes 2029

Los cruces definidos de octavos de final

  • Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Publicidad
  • Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Así quedó la tabla del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors venció a Tigre y finalizó en primer puesto de la Zona A del Clausura 2025.
  • Solo 16 de los 30 equipos de Primera División siguen en carrera por el título del Clausura.
  • Boca enfrentará a Talleres en octavos de final en La Bombonera, con el regreso de Carlitos Tévez.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ayrton Costa tiene cosas de Walter Samuel y es un 6 hecho a medida de Boca"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Ganó 4 títulos con Boca, fue subcampeón del mundo con Argentina y ahora consiguió un ascenso histórico como presidente
Fútbol Argentino

Ganó 4 títulos con Boca, fue subcampeón del mundo con Argentina y ahora consiguió un ascenso histórico como presidente

Racing recibiría a Racing con público, pese a la sanción de Aprevide
Fútbol Argentino

Racing recibiría a Racing con público, pese a la sanción de Aprevide

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Así quedaron los octavos de final del Clausura
Fútbol Argentino

Así quedaron los octavos de final del Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo