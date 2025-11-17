Con los últimos compromisos de la Fecha 16, este lunes se cerró la etapa regular del Torneo Clausura 2025. Solamente 16 de los 30 equipos de la Primera División del fútbol argentino se mantienen en carrera en la pelea por el título y Boca Juniors es uno de ellos.

El Xeneize venció este domingo a Tigre y se aseguró así la primera posición en la Zona A de cara a los octavos de final. Con este resultado, los de Claudio Úbeda se ganaron el derecho a jugar en La Bombonera hasta las semifinales, en caso de alcanzar esa instancia.

Tras la tranquilidad de haber cumplido el gran objetivo de la primera ronda del certamen, los de azul y oro siguieron el duelo entre Platense y Gimnasia La Plata de este domingo. En Vicente López se definiría quién sería el próximo rival de Boca.

Con goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres, el Lobo sacó una rápida ventaja ante el Calamar y terminó goleando por 3-0 para meterse en zona de clasificación a la próxima ronda. Este resultado desplazó a los equipos de la Zona B, por lo que Talleres cayó hasta el octavo puesto.

Con este resultado, Boca enfrentará en octavos de final a Talleres en lo que será el regreso de Carlitos Tévez, entrenador del combinado cordobés, a La Bombonera. El ganador de la llave se verá las caras con quién sobreviva entre Vélez y Argentinos Juniors en Liniers.

Dónde y cuándo se juega Boca vs. Talleres

El próximo fin de semana, en La Bombonera, Boca y Talleres se enfrentarán por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. AFA definirá este martes los días y horarios de todos los partidos de los octavos de final y los canales que los transmitirán.

Los cruces definidos de octavos de final

Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Así quedó la tabla del Torneo Clausura

