Jugó en Boca, tuvo problemas con Gallardo y Messi y ahora confesó que fue alcohólico: “Salí volando”

Si por algo se caracterizó Gary Medel a lo largo de su carrera fue por su temperamento. Fue fundamental su actitud a la hora de afrontar los partidos importantes y el ímpetu a la hora de defender cada pelota como si no hubiese un mañana, pero también esa personalidad lo llevó a tener algunos problemas disciplinarios. En su paso por Boca quedó en el recuerdo por su gran actuación en el Superclásico del Clausura 2010, en el que marcó dos goles y se peleó con Gallardo, mientras que con la Selección de Chile fue bicampeón de la Copa América y también tuvo un fuerte cruce con Lionel Messi en la edición de 2019.

El paso de Gary Medel por Boca

Luego de detacarse en la Universidad Católica, Gary Medel llegó a Boca en 2009 a préstamo. Permaneció en el club hasta 2010 y en esa etapa se destacó. Pasó por el fútbol español, italiano, turco y brasileño hasta que, en 2024, de la mano de Juan Román Riquelme regresó al club, pero solamente disputó 9 partido en ese año antes de regresar al club que lo vio nacer. En total, Medle jugó 55 partidos en el Xeneize en los que marcó 7 goles y brindó una asistencia.

Gary Medel en Boca en 2024. (Foto: Getty).

La pelea con Gallardo que quedó en el recuerdo

El 25 de marzo de 2010, Boca venció a River en La Bombonera con dos tantos de Gary Medel. El chileno no solamente fue recordado por ser el autor de los goles, sino por el picante cruce que tuvo con Marcelo Gallardo. Corría el minuto 25 del complemento cuando se cruzaron en la mitad de la cancha, hubo empujones, intentos de cabezazos y futbolista del Xeneize le metió un dedo en la boca al Muñeco, que se lo mordió. El cruce quedó ahí, pero minutos más tarde Medel fue expulsado.

Años más tarde, Marcelo Gallardo recordó el episodio: “Si a alguien me hubiera gustado pegarle una buena trompada en un partido fue justamente a Medel. Tenía malas actitudes. No se cuentan todas las cosas que pasan dentro de una cancha, pero me puso el dedo en la boca, una actitud de mierda, entonces se lo podía sacar de dos maneras: con una trompada o mordiéndolo”.

El día que casi se va a las manos con Messi

El 6 de julio de 2019, en el marco del partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil, Argentina y Chile se vieron las caras. Los de Lionel Scaloni venían de caer ante el local y frente a los trasandinos salieron con todo, a tal punto que a los 22 minutos del primer tiempo ya ganaban por 2 a 0. A los 37 de esa primera mitad, Gary Medel quiere sacar de la cancha a Messi, quedan cara a cara, el chileno intenta sacarlo con golpes con su pecho, la Pulga no responde, pero así y todo el árbitro echó a los dos. Con el correr del tiempo, la cuestión quedaría saldada entre ambos.

Medel agrede a Messi en la Copa América 2019. (Foto: Getty).

Gary Medel reveló que fue alcohólico

En diálogo con el Podcast Mas Titulares, Gary Medel afirmó: “Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve”.

Además, agregó: “Estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Salió en todos lados. Pero a mí nunca me gustó el alcohol. Yo ahora no bebo. Desde ese día en que me paró la policía a los 18 o 19 años, dije que no tomaría más, porque nunca me gustó el alcohol”.

“Bebía para emborracharme. Ahí pasó lo de Carabineros. Dije, ‘no voy a tomar nunca más’, y nunca más tomé. A veces me he tomado una michelada o una copa de vino, pero no es que disfrute el alcohol”, completó Medel. Por otro lado, reveló el drama familiar que atraviesa: “Mi padre tuvo problemas de adicción con las drogas. Lo tuve que internar. Ahí estamos ayudándolo. Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Vamos a estar siempre detrás de él”.

