Julio Buffarini le recomendó a Carlos Tévez qué hacer para eliminar a Boca del Torneo Clausura con Talleres

Luego de un buen sprint final, Boca logró encontrarse con su juego y también los resultados que le permitieron clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura en la primera posición de una Zona A que fue sumamente pareja. Los de Claudio Úbeda enfrentarán este domingo, a partir de las 20 horas, a Talleres en La Bombonera en búsqueda del pase a cuartos de final, donde espera Argentinos Juniors, que el pasado sábado le ganó a Vélez en Liniers.

Quien palpitó este encuentro fue Julio Buffarini, quien pasó por los dos equipos. El lateral por derecha dialogó con el programa de streaming En Off Side y se animó a darle un consejo a Carlos Tévez para evitar sufrir el punto más alto de Boca: “Implementaría una línea de cinco atrás. Boca ataca mucho por las bandas y los laterales Blanco y Barinaga suben bien“.

Además, agregó: “Le diría que con cinco defensores y laterales largos podrías controlar mejor a Paredes, que se mete entre los centrales, y al ‘Changuito’ Zeballos, que está muy bien. Va a ser un partido muy lindo. Boca viene en muy buen nivel, pero Talleres también levantó mucho. Carlos seguro pondrá lo mejor pensando en lo que proponga Boca. Talleres siempre le hizo buenos partidos ahí“.

El paso de Buffarini por Boca

Luego de brillar en San Lorenzo, Julio Buffarini pasó a Sao Paulo y allí permaneció un año y medio hasta que a comienzos de 2018 llegó a Boca. En el Xeneize tuvo buenos momentos, pero también supo ser cuestionado. En total disputó 107 partidos, marcó dos goles y obtuvo cinco títulos. Se marchó del club a mediados de 2021.

¿Cómo formaría Boca contra Talleres?

A la espera de la confirmación de Úbeda, Boca Juniors podría formar el domingo con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El partido se jugará este domingo 23 de noviembre a partir de las 20 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Sebastián Zunino y la transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium.

