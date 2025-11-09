Incluso en Europa, en donde, aunque suene como una redundancia, son demasiado eurocentristas sobre todo cuando se habla de fútbol, reconocen que el Boca vs. River es el partido entre clubes antagónicos más atractivo del mundo. Barcelona vs. Real Madrid, Inter vs. Milan, Manchester United vs. Liverpool, entre tantos otros, corren de atrás al Superclásico del Fútbol Argentino.

Por eso, en la jornada de este domingo 9 de noviembre, en la que se disputarán encuentros de alta tensión en las 5 grandes ligas del Viejo Continente (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia) como Manchester City vs. Liverpool, Rayo Vallecano contra Real Madrid, Celta de Vigo frente a Barcelona e Inter con Lazio, entre otros, su atención, a más de 10 mil kilómetros de distancia, también la posan en lo que sucederá en Brandsen 805, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ejemplo, Mundo Deportivo de Barcelona titula que se viene un ”Superclásico con mucho en juego” y en su baja advierte que ”Boca llega mejor que River al duelo en la Bombonera, pero ninguno de los dos logra convencer”. Asimismo, siempre con crítica evidente al momento del torneo argentino, en el cuerpo del texto, el medio citado apuntó: ”Este fútbol argentino demacrado, que como dos primeros clasificados a la Libertadores 2026 tiene a Platense y a Independiente Rivadavia, muy pero muy lejos de la jerarquía que ofrece a nivel Selecciones Nacionales, late por la pasión. Late por algunas historias que propone. Late también por su partido más grande. Por el Superclásico. Por eso este domingo será especial. Juegan Boca y River en ese templo único que es la Bombonera, a partir de las 20.30 hora española”.

Por el lado del Diario AS hacen énfasis en el archivo para prenderse a la previa del duelo entre xeneizes y millonarios: ”Así está el historial de enfrentamientos entre Boca y River: ¿quién ha ganado más veces el Superclásico? Los dos grandes rivales del fútbol argentino se ven las caras en uno de sus peores momentos deportivos, especialmente el conjunto millonario”.

En efecto, destaca que ”los dos grandes equipos del país se han enfrentado en un total de 264 ocasiones, en partidos repartidos entre la etapa amateur y profesional y todo tipo de torneos. Aquí debemos observar una ligera ventaja para Boca, que ha ganado 92 partidos por los 88 de River. Además, igualaron también en 84 ocasiones”.

Publicidad

Publicidad

Marca: ”El fútbol argentino se detiene este fin de semana para vivir una nueva edición del Superclásico. Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera en un duelo decisivo por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025. El ‘xeneize’ llega en su mejor momento del curso tras sumar dos victorias consecutivas por primera vez desde finales de agosto que le han asentado en el liderato del Grupo A con 23 puntos empatados con Unión de Santa Fe”.

ver también Atentos Boca y River antes del Superclásico: así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026

ver también Quiénes son los 3 jugadores de Boca que fueron borrados para jugar el Superclásico contra River

”En cambio, River Plate atraviesa su momento más delicada bajo el mando de Marcelo Gallardo. Eliminados por Independiente Rivadavia en Copa Argentina por penaltis y derrotados en casa por Gimnasia en la última jornada del Clausura, los millonarios han caído en cuatro de los últimos cinco partidos que han disputado. Las críticas arrecian… aunque el técnico acaba de renovar su contrato hasta diciembre de 2026. Un gesto de respaldo institucional en medio de la tormenta. Pese al mal momento, River se aferra al historial reciente —con cinco victorias en los últimos diez enfrentamientos y tres de ellas en La Bombonera— para contrarrestar el favoritismo de Boca en las casas de apuestas”.

EsDiario: ”Hay Superclásico en Argentina: Boca y River se vuelven a ver las caras. Boca y River jugarán en La Bombonera una nueva edición del Superclásico, ambos se juega la posibilidad de entrar a Copa Libertadores y dejarlo complicado a su máximo rival. Desde las 20:30h (hora de España), Boca Juniors y River Plate se verán las caras, ambos con realidades distintas al llegar a este partido. Boca, por su parte, viene asentando su juego y consiguiendo buenos resultados, mientras que River aún no logra encontrar el rumbo y acumula varias derrotas consecutivas”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, La Gazzetta dello Sport se detuvo en el particular episodio que afrontó River por el recital de Dua Lipa: ”Debido a la estrella pop británica Dua Lipa, el equipo argentino River Plate tendrá que cambiar una importante tradición. En la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina, disputará el Superclásico contra Boca Juniors en el magnífico escenario de la Bombonera. Antes de cada partido importante, River Plate realiza una concentración en el Monumental, pero esta vez no será así”.

En síntesis