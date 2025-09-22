La bronca de Leandro Paredes contra Central Córdoba: se peleó con un rival y un compañero de Boca

Boca llegó al partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero con todos los resultados puestos y sabía que si ganaba sería líder de la Zona A del Torneo Clausura y también de la tabla general, en ambos casos compartida, pero puntero al fin. Los de Miguel Ángel Russo igualaron 2 a 2 y no pudieron cumplir ese objetivo, pero cabe aclarar que, de terminar así el torneo, el Xeneize tendría su lugar en octavos de final del Clausura y también el pase a la Copa Libertadores 2026.

Quien vivió el partido con mucha intensidad fue Leandro Paredes, el campeón del mundo con la Selección Argentina que regresó a Boca en el último mercado de pases. El mediocampista -que llevó la cinta de capitán- tuvo algunos cruces fuertes, aunque queda claro que son situaciones del partido que quedan ahí. Lo curioso es que Paredes no solamente tuvo un entredicho con un rival, algo bastante habitual, sino también con uno de sus compañeros.

Las peleas de Paredes ante Central Córdoba

Leandro Paredes tuvo dos cruces importantes ante Central Córdoba. Uno de ellos fue con Miguel Merentiel en una jugada en la que el volante le reclamó que no se la haya pasado. Fue una situación en la que el delantero uruguayo tenía controlada la pelota, detrás lo tenía a Paredes, pero optó por jugarla con otro compañero, que finalmente la perdió. Instantes después, el campeón del mundo le grita y le dice: “Ey, dámela boludo que estoy de frente”.

Por otro lado, el cruce más picante de Leandro Paredes ante Central Córdoba fue con Alan Aguerre, aquero del elenco Ferroviario. Como hoy en día las pelotas están apoyadas en unas bases en el suelo y las alcanzapelotas no puede intervenir más que para colocar los balones allí, en una jugada donde la pelota se fue por línea de fondo, el arquero la quería agarrar para sacar desde el arco, pero Paredes quería hacer lo mismo para ejecutar el córner y allí comenzaron los empujones y demás. El volante de Boca quiso ejecutar el tiro de esquina, pero finalmente el árbitro dio saque de arco.

Así quedó Boca en las tablas tras el empate ante Central Córdoba

Por la Zona A del Torneo Clausura, Boca acumula 14 puntos y quedó a dos de Unión, el único líder del grupo, mientras que en la tabla anual, los de Miguel Ángel Russo tiene 47 unidades, dos menos que River, quien encabeza la misma. Cabe recordar que restan siete jornadas de la temporada regular y allí se definirá todo.