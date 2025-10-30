Es tendencia:
Boca Juniors

La buena noticia que Marcelo Bielsa le dio a Boca de cara a la definición del Torneo Clausura

El Xeneize ya salvó una de las bajas que podría haberle ocasionado la Fecha FIFA de noviembre en una etapa decisiva del certamen.

Por Juan Ignacio Portiglia

El triunfo 3-1 sobre Barracas del último lunes, en el partido que se había postergado a causa del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, le devolvió la tranquilidad a Boca por permitirle escalar hasta la tercera posición de la Zona A y volver a ocupar puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura, pero también porque le permitió recuperar la segunda posición en la Tabla Anual, que otorga un cupo de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El final de la primera fase del campeonato doméstico coincidirá con el desarrollo de una nueva Fecha FIFA, en la que por estar finalizadas ya las Eliminatorias de CONMEBOL no cesará el fútbol argentino. El Xeneize visitará el próximo domingo a Estudiantes por la fecha 14, tendrá clásico con River en La Bombonera en la 15 y cerrará recibiendo a Tigre en la 16 esperando finalizar lo más arriba posible en la clasificación para salir favorecido en los cruces de playoffs.

Para esos dos últimos partidos, corre con el riesgo de perder a futbolistas importantes ante la posibilidad de que sean llamados por sus respectivas selecciones. En ese sentido, el cuerpo técnico que encabeza Claudio Ubeda viene de recibir una muy buena noticia desde Uruguay, cuyo seleccionado enfrentará a México el sábado 15 y a Estados Unidos el martes 18.

Esto tiene que ver con que Marcelo Bielsa ya dio a conocer una lista de 35 futbolistas reservados para reportar con La Celeste desde el 10 de noviembre y en la misma no figura Miguel Merentiel, quien sigue sin recibir oportunidades del Loco para intentar ganarse un lugar en la lista para el Mundial de 2026, algo que ya está prácticamente descartado.

Merentiel viene de convertir un gol ante Barracas el pasado lunes. (Foto de Getty).

Así las cosas, el delantero no solo estará disponible para el Superclásico del 9 de noviembre ante River, sino también para cerrar la actuación de Boca en la primera fase del Torneo Clausura ante Tigre, el domingo 16. Cabe recordar que el delantero uruguayo viene de marcar uno de los goles del triunfo 3-1 sobre Barracas.

Sin el poder de fuego de otros torneos, Merentiel acumula tres tantos en el certamen, ya que previamente había marcado en el triunfo 2-0 sobre Banfield y en el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El domingo sin Paredes

Boca sí perderá una pieza clave para su visita de este domingo a Estudiantes de La Plata, porque Leandro Paredes llegó a su quinta amarilla y deberá pagar con un partido de sanción. El mediocampista campeón del mundo en Qatar estará de regreso para el Superclásico ante River en La Bombonera, pero también se perdería el duelo ante Tigre si Lionel Scaloni lo incluye entre los convocados de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de noviembre.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

