Luego de salir campeón con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa tendría un nuevo conflicto con Boca

Luego de empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, Independiente Rivadavia de Mendoza venció 5 a 3 en la definición por penales a Argentinos Juniors, y de esta manera se consagró campeón de la Copa Argentina, el primer título de su historia.

La gran figura del equipo comandado por Alfredo Berti, y que se encargó de marcar el gol de la victoria en la tanda de penales, fue el colombiano Sebastián Villa. El ex Boca recibió el premio al mejor jugador del partido y luego se mostró agradecido por un nuevo título en su carrera. Además, podría estar viviendo sus últimos partidos en el club.

En este contexto, de cara a la próxima temporada, Villa podría marcharse de Independiente Rivadavia en caso de llegar una buena oferta, debido a que el colombiano estaría buscando un nuevo salto en su carrera pensando en una posible vuelta a la convocatoria de su selección.

Si esto se llega a dar, el futbolista podría entrar nuevamente en conflicto con Boca, debido a cómo se dio su salida del club hace dos años, y a que desde el elenco de la Ribera podrían interferir para cobrar un porcentaje en caso de que se de una transferencia al exterior.

Es que, según lo informado por el periodista Marcos Bonocore, cuando se dé una transferencia de Villa, el Xeneize buscará cobrar la parte que le corresponda tener por los años que tuvo al futbolista al club, teniendo en cuenta que se marchó libre tras quedar colgado por su recordado conflicto legal.

“Se firmó su pase con CSIR después de rescindir de manera unilateral, estando al día y pudiendo entrenar. Sin que en Mendoza se respete ningún “pacto” del fútbol argentino. Cuando sea transferido, una parte le corresponderá a Boca”, explicó en su cuenta de X (ex Twitter).

En cuanto a esto del pacto que menciona, es debido a que hay un acuerdo verbal entre los clubes en no fichar a jugadores en conflicto con otro equipo. En este caso, no se dio ya que Independiente Rivadavia acordó la llegada de Villa a pesar de que no se resolvió su salida en condición de libre en el Xeneize.

La importancia de Sebastián Villa para la coronación de Independiente Rivadavia

El delantero colombiano disputó completos los seis partidos que Independiente Rivadavia jugó en la Copa Argentina 2025. Marcó un tanto, brindó cuatro asistencias y anotó los dos penales definitorios: en la semifinal ante River y en la gran final contra Argentinos Juniors.

