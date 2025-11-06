Es tendencia:
Luego de salir campeón con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa tendría un nuevo conflicto con Boca

En caso de marcharse de la Lepra, el Xeneize podría reclamar un porcentaje económico por la conflictiva salida en 2023.

Por Marco D'arcangelo

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

Luego de empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, Independiente Rivadavia de Mendoza venció 5 a 3 en la definición por penales a Argentinos Juniors, y de esta manera se consagró campeón de la Copa Argentina, el primer título de su historia.

La gran figura del equipo comandado por Alfredo Berti, y que se encargó de marcar el gol de la victoria en la tanda de penales, fue el colombiano Sebastián Villa. El ex Boca recibió el premio al mejor jugador del partido y luego se mostró agradecido por un nuevo título en su carrera. Además, podría estar viviendo sus últimos partidos en el club.

En este contexto, de cara a la próxima temporada, Villa podría marcharse de Independiente Rivadavia en caso de llegar una buena oferta, debido a que el colombiano estaría buscando un nuevo salto en su carrera pensando en una posible vuelta a la convocatoria de su selección. 

Si esto se llega a dar, el futbolista podría entrar nuevamente en conflicto con Boca, debido a cómo se dio su salida del club hace dos años, y a que desde el elenco de la Ribera podrían interferir para cobrar un porcentaje en caso de que se de una transferencia al exterior. 

Es que, según lo informado por el periodista Marcos Bonocore, cuando se dé una transferencia de Villa, el Xeneize buscará cobrar la parte que le corresponda tener por los años que tuvo al futbolista al club, teniendo en cuenta que se marchó libre tras quedar colgado por su recordado conflicto legal. 

“Se firmó su pase con CSIR después de rescindir de manera unilateral, estando al día y pudiendo entrenar. Sin que en Mendoza se respete ningún “pacto” del fútbol argentino. Cuando sea transferido, una parte le corresponderá a Boca”, explicó en su cuenta de X (ex Twitter). 

En cuanto a esto del pacto que menciona, es debido a que hay un acuerdo verbal entre los clubes en no fichar a jugadores en conflicto con otro equipo. En este caso, no se dio ya que Independiente Rivadavia acordó la llegada de Villa a pesar de que no se resolvió su salida en condición de libre en el Xeneize.

Emotiva dedicatoria de Sebastián Villa a Miguel Ángel Russo tras ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

Emotiva dedicatoria de Sebastián Villa a Miguel Ángel Russo tras ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

La importancia de Sebastián Villa para la coronación de Independiente Rivadavia

El delantero colombiano disputó completos los seis partidos que Independiente Rivadavia jugó en la Copa Argentina 2025. Marcó un tanto, brindó cuatro asistencias y anotó los dos penales definitorios: en la semifinal ante River y en la gran final contra Argentinos Juniors.

En síntesis 

  • Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina, el primer título de su historia.
  • El equipo de Alfredo Berti venció 5-3 por penales a Argentinos Juniors luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.
  • Sebastián Villa (ex Boca) fue la figura del partido, marcó el penal de la victoria, y su posible transferencia activaría un reclamo económico de Boca.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

