Atento Boca: en Italia ponen en duda la continuidad de Dybala en Roma

La totalidad de su carrera en el fútbol europeo, desde su salida de Instituto de Córdoba en 2012, Paulo Dybala la jugó en Italia. Primero en el Palermo, luego en Juventus y, desde 2022, en Roma. El mediapunta argentino ha sido el líder futbolístico en cada club en que jugó, pero en estos últimos meses, se ha vuelto cada vez más fuerte el rumor de sus intenciones de llegar a Boca, y del club de hacer esto posible.

Y puede que no vaya a haber una mejor oportunidad para Boca de fichar al campeón del mundo, que en diez días cumplirá 32 años, que en los próximos mercados de enero y mediados del 2026. Y es que en Italia aseguran que su contrato con el club capitalino, que vence en julio del 2026, podría no ser renovado.

Dybala se volvió a lesionar y su renovación en Roma está en duda. (Getty)

“Demasiadas lesiones y la renovación se complica“, entiende el medio Il Messaggero, que señala también que desde que está en Roma, Paulo Dybala se ha perdido ya 58 partidos, a los cuales hay que sumarle los próximos siete, tras volver a lesionarse, y agrega que “el club aún no ha iniciado negociaciones con su representante“.

“La calidad del jugador es indiscutible, pero sufre numerosos problemas musculares, y el club está dividido entre quienes no quieren ni oír hablar de una renovación y quienes no quieren perder la clase del joven de Laguna Larga“, explica el medio. Que completa la información explicando: “Lo que importa es la determinación de la Roma, que hasta la fecha no ha iniciado ninguna negociación con su agente ni con su club respecto a la renovación. Su contrato expira en junio de 2026, y la posibilidad de una ruptura a final de año es cada vez más real“.

Paredes ya reveló que Dybala quiere jugar en Boca

Leandro Paredes regresó a Boca a mediados de este 2025 con el objetivo de darle un salto de calidad al equipo, y con el Xeneize a un paso de asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026, crece la ilusión de ver a Paulo Dybala vistiendo la camiseta azul y oro ante su presente en Roma.

Publicidad

Publicidad

“Me encantaría [que venga a Boca] por la clase de jugador que es, por la clase de persona que es, para él sería un sueño, pero no me meto en las decisiones de los demás”, había declarado el propio Paredes ante la posibilidad de que su compañero de Selección y excompañero en Roma se sume al plantel Xeneize.

Paredes aseguró que para Dybala “sería un sueño” jugar en Boca. (Getty)

Qué lesión tiene Dybala

Este martes se confirmó que el Paulo Dybala sufrió una “rotura fibrilar de grado medio en el isquiotibial izquierdo”, la cual fue producto de su remate desde el tiro penal en el partido del pasado fin de semana entre Roma y Milan, el cual, además, fue detenido por Mike Maignan, arquero nerazzurri.

Publicidad

Publicidad

Esta lesión lo dejará al margen durante aproximadamente tres semanas, prácticamente por todo lo que queda del mes de noviembre, y tendrá que ser evaluado regularmente para ver cómo evoluciona tras estar activo apenas un mes desde lo que fue su lesión previa.

Es la tercera lesión para Dybala en lo que va de la temporada; el argentino ya se había perdido la pretemporada, y estuvo fuera entre finales de septiembre y comienzos de octubre por respectivas molestias musculares.

En síntesis

El medio Il Messaggero afirma que Paulo Dybala se ha perdido 58 partidos en la Roma por lesiones.

afirma que se ha perdido en la Roma por lesiones. Paulo Dybala tiene un contrato con la Roma que vence en julio del 2026 y su renovación está en duda.

tiene un contrato con la que vence en y su renovación está en duda. Paulo Dybala sufrió una “rotura fibrilar de grado medio en el isquiotibial izquierdo” y estará de baja aproximadamente tres semanas.

Publicidad