Miguel Ángel Russo busca al reemplazante de Marco Pellegrino mientras recupera a una figura de Boca

Después de lo que fueron las victorias de Boca frente a Independiente Rivadavia y ante Banfield, partidos con los que Miguel Ángel Russo le devolvió la alegría a todos los hinchas, comenzó a planificar el duelo contra Aldosivi, a disputarse el domingo 31 de agosto en Mar del Plata.

Para dicho encuentro, que se desarrollará en el Estadio José María Minella y solo con la parcialidad del Tiburón (NdR: estuvo la chance de que el Xeneize llevara a sus hinchas, pero Aprevide lo impidió), Russo no tendrá a Marco Pellegrino por una lesión muscular.

Rodrigo Battaglia, después de asustar al cuerpo técnico por una molestia muscular, se entrenó a la par de sus compañeros y estuvo presente dentro de la práctica de fútbol, donde el entrenador de Boca realizó un ensayo con aquellos jugadores que irían desde el comienzo contra los marplatenses.

A raíz de esta situación, y cuando se especulaba con que el ex Atlético Mineiro podría ausentarse del cotejo en La Feliz, el cuerpo técnico priorizó esperarlo y exigirlo para saber si iba a poder formar parte de los convocados, algo que se conocerá el sábado luego del entrenamiento. Pero es casi un hecho que estará desde el comienzo.

Rodrigo Battaglia, jugador de Boca. (Alex Grimm/Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura

En la práctica de este viernes, Miguel Ángel Russo probó una formación muy similar a la que utilizó frente a Banfield, donde la única diferencia estuvo en la ausencia de Marco Pellegrino, que sería reemplazado por Ayrton Costa.

De no mediar inconvenientes, la formación de Boca sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

