Ángel Di María habló por primera vez sobre el título de Rosario Central y defendió la decisión de la AFA: “Siempre son Boca o River”

Pasan las horas y la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de otorgar el título de liga 2025 a Rosario Central sigue en el ojo de la controversia. En medio de la polémica, quien rompió el silencio fue nada menos que Ángel Di María, quien decidió defender la consagración y exponer los argumentos que, según él, ratifican la justicia del reconocimiento.

En esa línea, el campeón del mundo no ocultó su felicidad por el reconocimiento, que consideró justo por la consistencia que el equipo de Ariel Holan mostró a lo largo del año. “Estamos muy felices, no solamente nosotros, seguramente todos los hinchas de Central“, sostuvo en diálogo con la Liga Profesional.

Y continuó: “Hicimos dos meses espectaculares, ya arrancando el semestre pasado, fue increíble lo de los chicos y después, con la llegada de otros, intentamos seguir manteniendo el nivel, no bajar y creo que se nos dio la posibilidad de que hoy podamos lograr este título“.

Para que no queden dudas, Di María fue claro sobre el sentimiento del plantel, revelando que se sentían merecedores del título mucho antes de la decisión de la AFA. “Nosotros lo dijimos ya cuando terminó la última fecha, que nos sentíamos campeones porque hacer tantos puntos durante todo el año no es fácil“, subrayó.

Dentro de ese contexto, el Fideo no olvidó remarcar el valor extra que toma superar a los considerados equipos “potencia”, utilizando ese argumento para justificar el valor de la conquista: “Siempre son Boca o River, siempre son los mismos porque tienen plantel para eso, pero bueno, este año lo pudimos lograr nosotros, pudimos hacer esto y estamos muy felices“, concluyó.

De todas formas, por cuestiones personales, Di María no estuvo presente en los festejos que realizó el plantel de Rosario Central junto a su hinchada en la sede del club. El único contacto que tuvo con el trofeo se dio horas antes, cuando viajó a Buenos Aires junto a Jorge Broun y el resto de la delegación Canalla para retirar el título de liga en las oficinas de La Liga Profesional.

El acto de vandalismo que tiene a Di María como víctima

En medio de la vorágine despertada por el campeonato de Rosario Central, la situación escaló a un nivel inesperado en la ciudad santafesina al centrar a nada menos que Ángel Di María en el ojo de la tormenta. Y es que este viernes fue vandalizado un mural en homenaje a su figura en el club El Torito, la institución donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el retrato ubicado en el acceso principal del club apareció con una gran mancha de pintura negra sobre el rostro del campeón del mundo. Todo indica que desconocidos arrojaron el líquido sobre la imagen y a su lado plasmaron un fuerte mensaje en su contra. “Ladrón mercenario“, fue escrito sobre la figura del Fideo.

