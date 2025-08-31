La llamativa decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Aldosivi

Boca continúa levantando cabeza. Con el triunfo 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, el Xeneize dejó en el olvido aquella racha de 12 partidos sin victorias y la intercambió por una seguidilla de tres triunfos al hilo. El envión, sin embargo, se verá entrecortado por el parate que tendrá el fútbol argentino por la doble fecha de Eliminatorias. Y con la intención de no perder tiempo de trabajo, Miguel Ángel Russo ya puso el foco en los futuros compromisos.

El Xeneize volverá al ruedo el próximo 14 de septiembre, cuando visite a Rosario Central en Arroyito. Pero antes de comenzar con la preparación del encuentro, el DT dispuso que sus dirigidos disfruten de dos días libres. Una novedad que no pasa inadvertida: hasta ahora, ganara o perdiera, el plantel solo solía disponer de un día de descanso. El parate FIFA abrió la ventana para que Russo premie con un margen mayor de recuperación a sus futbolistas.

Con los tres puntos en el bolsillo, Boca ya emprendió su regreso hasta el Predio de Ezeiza en micro, debido a que su vuelo fue cancelado por la niebla que arremete sobre Mar del Plata. Una vez arriben a destino, el plantel volverá a verse las caras el miércoles, con las pilas recargadas.

No obstante, el cuerpo técnico no tendrá el plantel completo a disposición para la próxima sesión. Esto se debe a que cuatro nombres fueron convocados a sus respetivas Selecciones. Es el caso de Leandro Paredes a la Argentina, Luis Advíncula a Perú, Milton Delgado y Dylan Gorosito, lateral de la Reserva, a la Sub-20 de Diego Placente. Un detalle que también condicionará la preparación para el choque ante el Canalla.

Los jugadores de Boca celebran el gol de Lautaro Di Lollo.

Mientras tanto, Boca disfruta de un presente que invita al optimismo. Además de los tres triunfos seguidos, el equipo acumula tres vallas invictas consecutivas. “Cuesta elegir 23, cuesta elegir los 11 y hacer los cambios. Encontramos situaciones a nivel de pase, encontramos equilibrio. Yo he participado en algunas charlas, es lo que corresponde. Seguiremos creciendo, que es lo que corresponde”, señaló Russo tras el encuentro frente a Aldosivi.

Publicidad

Publicidad

Además, el envión del equipo en el torneo también impacta en la tabla anual: el Xeneize se subió a la cima y le sacó cuatro puntos de ventaja a Argentinos Juniors, su perseguidor más cercano en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con calma, descanso y aire renovado, ahora, Russo busca que Boca aproveche este parate para recargar energías y llegar con la confianza en alza a la próxima prueba en Arroyito.

ver también Es una de las figuras de Boca, pero los hinchas no le perdonaron su mal partido ante Aldosivi: “Se piensa que es Harry Kane”