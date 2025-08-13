Es tendencia:
La llamativa reflexión de un dirigente de Boca sobre la adaptación de Alan Velasco: “Acá tenés que estar preparado para que te chiflen”

El dirigente dijo que todavía existe confianza en el jugador por el que se pagaron 10 millones de dólares, pero le dio un consejo para facilitar su adaptación.

Por Juan Ignacio Portiglia

Alan Velasco, uno de los futbolistas más discutidos por los hinchas de Boca producto del gran desembolso de dinero que se hizo por su contratación sin que sus rendimientos hayan estado todavía a la altura de las expectativas, es para colmo uno de los candidatos a perder su lugar en la alineación titular para el duelo del próximo domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza si Miguel Ángel Russo finalmente decide poner un apoyo para Leandro Paredes en mitad de cancha.

Esta decisión llegaría justo después que, sin terminar de destacarse, el mediapunta que llegó procedente del FC Dallas a cambio de 10 millones de dólares acumulara una serie de buenas intervenciones en el último clásico ante Racing que terminó con empate 1-1 en La Bombonera.

Por esas pinceladas de talento que Velasco todavía entrega a cuentagotas es que en El Xeneize hay confianza en que finalmente termine de afianzarse en el equipo, tal y como expresó recientemente Marcelo Veiga, pro secretario de la gestión que encabeza Juan Román Riquelme. “Yo al pibe le tengo una fe bárbara, porque lo he visto y juega bien. Ahora, tiene que tener la confianza, tiene que creérsela. Lo fuimos a buscar porque es bueno de verdad, entonces creetelá”, dijo en diálogo con Boca de Selección.

Más llamativa fue su reflexión a la hora de referirse a las dificultades específicas que tiene la adaptación a un equipo como El Xeneize: “Yo lo he visto sacarse jugadores de encima y ahora está más atado. A veces hay que rebelarse contra eso. Tiene que pensar que si Boca puso la plata que puso es porque cree en él. Acá en el Mundo Boca tenés que estar acostumbrado a que te chiflen, a que te puteen y a que te pongan en la gloria también”, remarcó.

Alan Velasco no termina de rendir lo que en Boca esperan de él.

Su defensa a la comisión directiva

Marcelo Veiga hizo también una defensa de la actual dirigencia de Boca y también salió a aclarar que muchas de las cosas que se replican en los medios de comunicación no son verdad. “Me duelen las críticas absurdas que se hacen; vos podés decir que Román se equivocó en comprar un jugador, en traer un técnico… Ahora, algunas cosas que están diciendo sobre Román, la verdad, duelen“, señaló.

Y profundizó: “Están diciendo barbaridades de él y de su familia, que están mal. No hay criticas constructivas, se quejan de que toma mate. Ellos quieren a Boca siempre, no cada cuatro años. Cristian (su hermano) es el nexo con los demás miembros de la institución, la mano derecha de Román. Si hubiese hecho algo mal, yo lo estaría criticando“.

Confianza en Russo

Aunque se llegó a rumorear que ante Racing podía ser el último partido de Miguel Ángel Russo como entrenador, apenas unos meses después de su arribo para estrenarse oficialmente en el Mundial de Clubes, Veiga ratificó la confianza que tiene la dirigencia en su trabajo. “No comparto el día a día con él ni con los jugadores, no es mi función, pero lo veo bien, muy contento. Todos sabemos el momento que está transitando, pero lo veo fuerte y en condiciones de seguir. Creo que nos puede dar una salida en lo futbolístico“, destacó.

Festeja Boca: Russo recupera dos piezas clave para enfrentar a Independiente Rivadavia

Festeja Boca: Russo recupera dos piezas clave para enfrentar a Independiente Rivadavia

Juan Ignacio Portiglia

