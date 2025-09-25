Gallardo destrozó al árbitro tras la eliminación de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores: “No supo manejar el partido”

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River cayó por 3-1 ante Palmeiras en San Pablo y se quedó afuera del certamen. El Verdao, que tuvo una gran reacción en el complemento, terminó con el sueño del Millonario y jugará por un lugar en la gran final.

Un gol de Maxi Salas en el arranque del partido igualó la serie y llenó de ilusión a todos los hinchas de River. Sin embargo, un tanto de rebote de Vitor Roque y un doblete de José López enterraron las posibilidades de los de Marcelo Gallardo en la llave.

En la conferencia de prensa, el Muñeco analizó la caída de su equipo y le dedicó un párrafo especial a la actuación de Andrés Matonte, el árbitro de esta noche: “No supo manejar el partido. Porque si hay un jugador tirado, cobra algo que no ve porque está de espaldas… Hay una mezcla de todo, de él, que no supo llevarlo y, en esa confusión, le dimos esa ventaja al rival que no nos puede pasar”.

Posteriormente, se refirió a los errores de su equipo en los minutos finales que permitieron el doblete de López: “Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Creo que jugamos un buen partido en esa primera mitad. Después nos empatan, pero así y todo estábamos en partido. Tuvimos ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente. No me gustó lo que pasó en los últimos 5 minutos, dónde estábamos aún en juego. Desconcentraciones se pagan caro y eso me da bronca”.

“Creo que no se justifican los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que nos queda. El partido de hoy fue muy parejo e incluso un poco favorable a nosotros”, analizó el entrenador del Millonario.

El primer tiempo de River desde la óptica de Gallardo

“Yo dije que iba a ser una serie cerrada. No había diferencia demasiada en cuanto a dos equipos fuertes. En esa primera media hora en la ida se nos impusieron con dos goles rápidos y nosotros hoy pudimos lograr un gol rápido acá. El partido era hoy”, comentó el entrenador sobre el global de la serie.

Y se explayó sobre lo sucedido en el primer tiempo de la vuelta: “Lo que habíamos vivido ya había pasado. Logramos imponernos en esa primera mitad, dónde tal vez se suponía que ellos iban a tomar el control y mostrar localía. El empate de ellos les dio tranquilidad y seguridad, habían terminado muy nerviosos en la primera mitad. Tal es así que en el pasillo, cuando terminó el primer tiempo, había un desborde de ellos con el árbitro”.

Gallardo explicó qué le falta a River para pelear en los grandes escenarios

“La obligación está siempre. No le escapo. Menos en el lugar dónde estamos. Pasada la bronca de este partido habrá que focalizar en lo que viene. Tenemos que todavía convertirnos en un equipo más fuerte para estos partidos dónde se definen situaciones a nivel internacional. No estamos lejos ante un rival serio para ganar la copa. Había mucho respeto entre los dos equipos. Está en los detalles y en eso tenemos que evolucionar, aprender y crecer”, comentó el DT, que se enfocará nuevamente en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El próximo partido de River

Tras quedar afuera de la Copa Libertadores, el combinado de Núñez retomará sus compromisos por el Torneo Clausura 2025. Este domingo, los de Gallardo recibirán a Deportivo Riestra desde las 18 en el marco de la décima jornada del certamen local.

Así está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores

PALMEIRAS vs. Sao Paulo (0) o (2) Liga de Quito

RACING vs. Flamengo (2) vs. (1) Estudiantes de La Plata.

