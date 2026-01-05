La preocupación que sumó Edinson Cavani a la pretemporada de Boca

Aunque los resultados no acompañaron a Boca Juniors en 2025, este año tienen revancha por haber conseguido la clasificación a la Copa Libertadores. Con Claudio Úbeda ratificado como DT, el plantel espera refuerzos mientras los futbolistas se ponen a punto para una temporada cargada.

El inicio de un nuevo año puede significar un borrón y cuenta nueva, sobre todo para los jugadores que no tuvieron buenas actuaciones. Edinson Cavani es uno de estos casos. El uruguayo estuvo más afuera que adentro en cuanto a lesiones y, cuando jugó, lo hizo lejos del nivel que supo demostrar a lo largo de su carrera.

Para colmo, luego de la eliminación en el Torneo Clausura y las vacaciones, el charrúa aún no encuentra su forma física. En el tercer día de pretemporada, Cavani no pudo estar a la par de sus compañeros en todos los ejercicios del entrenamiento.

Según pudo saber BOLAVIP, en la práctica de este lunes por la tarde, el Matador trabajó a la par del grupo en la parte física, pero lo hizo diferenciado, con pelota en el campo, al momento del tramo futbolístico.

Finalizado el entrenamiento, Cavani se quedó más allá del mismo, para hacer más trabajos en soledad en el gimnasio. El uruguayo quiere dejar atrás una serie de lesiones que lo marginaron de los principales compromisos del 2025.

Los números de Edinson Cavani en 2025

A lo largo de este año, el exatacante de clubes como PSG, Napoli y Manchester United disputó un total de 24 compromisos con 1656 minutos en cancha, 5 goles y 2 asistencias. Se mantiene en cero en cuanto a títulos en sus dos años y medio en el club.

