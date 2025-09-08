Hugo Perotti, el ídolo de Boca que destrozó sin piedad a un titular de Miguel Russo: “No sé qué le vieron para traerlo”

Tras las tres victorias al hilo y el receso por la Fecha FIFA, Boca Juniors se enfoca en la reanudación del Torneo Clausura con el objetivo de mantener la tendencia ganadora. Este domingo, el Xeneize visitará a Rosario Central en un compromiso clave también por la tabla anual.

A la espera del regreso de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos, el plantel se enfoca en el duelo con importantes puntos en juego. En el contexto de la racha positiva, el cuerpo técnico encontró continuidad en relación al equipo titular. Sin embargo, un ídolo del club de la Ribera soltó fuertes críticas contra uno de ellos.

En charla con Boca de Selección, Hugo Perotti se refirió a la actualidad que atraviesa el elenco de azul y oro, pero se mostró en contra de la inclusión de Brian Aguirre entre los titulares. El exfutbolista de Newell’s no es del gusto del campeón de la Copa Libertadores 1978 y, en su lugar, propuso a otro joven futbolista.

“Yo sacaría un 9 y pondría otro volante. Pondría al Chango Zeballos por Aguirre, él no me convence. No sé qué le vieron para traerlo, si desbordes, retroceso, centros o gol. No lo había visto realmente antes de Boca”, soltó sobre el extremo que llegó a mediados de 2024 a Brandsen 805.

El jugador de 22 años le costó al Xeneize alrededor de 5 millones de dólares y tuvo importantes problemas para afianzarse. Con Fernando Gago estuvo borrado, mientras que fue con Russo quién encontró lugar, sumando cuatro titularidades al hilo en los últimos encuentros.

Los números de Brian Aguirre en Boca

Desde su llegada al Xeneize hace poco más de un año, Aguirre disputó un total de 30 compromisos con la azul y oro entre los que aportó 3 tantos y repartió la misma cantidad de asistencias.

