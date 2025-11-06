Milton Delgado se volvió a ganar los elogios de Paredes en la previa del Superclásico entre Boca y River: “Quedó demostrado”

El Mundial Sub 20 que terminó con subcampeonato para la Selección Argentina en Chile revalorizó a Milton Delgado, quien gracias a sus muy buenas prestaciones a las órdenes de Diego Placente tuvo la oportunidad de ser titular en los dos partidos que disputó Boca desde su regreso.

El mediocampista completó los 90 minutos en los encuentros que terminaron con victoria ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata. En el primero de ellos compartió el centro del campo con Leandro Paredes, mientras que en el más reciente tuvo personalidad para desenvolverse en su ausencia, debido a que este debió pagar con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El buen presente le da también grandes chances de ser protagonista en el Superclásico que Boca y River disputarán este domingo desde las 16.30 en La Bombonera. De hecho, en la conferencia de prensa que sirvió como antesala del esperado cara a cara fue el propio Paredes quien lo destacó como la joya más importante en el plantel del Xeneize.

“Quedó demostrado en el último Sub 20 que Chelito Delgado puede ser alguien muy importante, no solo para el fútbol argentino sino también para nuestra Selección y para todo el mundo del fútbol. Sin dudas”, expresó el campeón del mundo en Qatar durante el evento que compartió con Juanfer Quintero, de River, Claudio Tapia y Nicolás Ramírez, árbitro designado para el Superclásico.

Milton Delgado, en acción ante Estudiantes.

Milton Delgado, en quien Fernando Gago había depositado muchas expectativas, había quedado relegado con la llegada de Miguel Russo como entrenador previo a la disputa del Mundial del Clubes, debido a que este se había inclinado por jugadores de experiencia para poblar la mitad de la cancha.

En el presente Clausura, antes de disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, solo había sido titular en uno de los siete partidos que disputó Boca, ante Huracán por la tercera fecha. En tres de esos partidos se quedó en el banco de suplentes sin ingresar al campo, mientras que entre los otros tres sumó apenas 18 minutos.

Paredes evitó hablar de la crisis de River

Consciente de que cada Superclásico es un partido aparte, Leandro Paredes evitó referirse a la crisis futbolística que llevó a River a perder en siete de sus últimas diez presentaciones. “Nosotros pensamos solamente en nosotros. Queremos hacerlo de la mejor manera el domingo y quedarnos con los tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos. Yo no soy quien para hablar de lo que pasa en otro club“, expresó ante la consulta.

