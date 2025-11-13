3 de Boca y 1 de River: los jugadores del fútbol argentino que tienen destino europeo, según Ander Herrera

Desde su llegada a Boca, más allá de lo que aportó dentro de la cancha, el experimentado mediocampista español, Ander Herrera, intentó influir en el vestuario y es por eso que suele acercarse a los jugadores más chicos con el objetivo de acompañarlos en su crecimiento diario.

En una entrevista con el medio español El Larguero, el futbolista de 36 años habló sobre los juveniles surgidos de las divisiones inferiores del Xeneize y reveló que hay tres en el plantel profesional que los ve con chances de dar el salto al fútbol de Europa en los próximos años.

El primero de ellos es el mediocampista central de 20 años, Milton Delgado, quien tras una gran participación en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, con la que fue subcampeón, se ganó un lugar como titular como doble cinco junto a Leandro Paredes.

“Para mí nosotros tenemos dos proyectos, bueno, que ya no son proyectos, que son titulares en el equipo. Uno es Milton Delgado, que hay sido bota de bronce en el Mundial Sub 20 de ahora, ha sido el mediocentro titular de la Selección Argentina; yo creo que el club va a tener que decidirse y retenerlo, yo creo que va a haber ofertas porque bueno fue el mediocentro de la selección subcampeón”, comentó al respecto.

Luego, nombró a Lautaro Di Lollo. El defensor central le ganó el puesto a Nicolás Figal en el Mundial de Clubes y desde allí formó una buena dupla con Ayrton Costa. Sobre este, Herrera explicó: “Luego tenemos un central que se llama Lautaro Di Lollo, que es muy joven, que tiene mucha envergadura y que viene muy bien”.

Por último, le dedicó unas palabras al ‘Changuito’ Zeballos. Si bien es mayor que los otros futbolistas, el extremo es una de las máximas figuras del Xeneize, la rompió en el Superclásico y es por eso que en los próximos mercados de pases podría recibir ofertas desde Europa.

Publicidad

Publicidad

“También tenemos a Zeballos, que ya no es tan joven, tiene 23 años, pero que tiene un talento descomunal. Le ha costado asentarse, aunque es un futbolista muy diferente y muy especial”, dijo sobre el delantero, a quien elogió semanas atrás tras vencer a Barracas Central.

ver también El criterio de desempate para clasificar a octavos y la llamativa forma de resolver los descensos en el Torneo Clausura 2025

Herrera elogió a Lautaro Rivero

Por otro lado, el mediocampista español también destacó a Lautaro Rivero, defensor central de River, como uno de los futbolistas argentinos que tienen proyección europea. El futbolista de 23 años viene mostrando buenos rendimientos en el Millonario y enfrentó a Herrera en el último Superclásico.

“En todos los equipos hay buenos jugadores. Ha salido Mastantuono, un gran talento. River tiene un central que se llama Rivero y que pronto lo vas a ver dando el salto a Europa”, dijo para elogiar al futbolista del Millonario, quien regresó en el último mercado de pases desde Central Córdoba.

Publicidad

Publicidad

En síntesis