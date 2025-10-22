Lo ganó todo en Boca junto a Riquelme y fulminó al equipo de Úbeda: “Más preocupados en protestar que en jugar”

Con solo 4 partidos por delante en la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se encuentra no solo fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, sino también de los octavos de final del certamen local. Por eso, estos próximos compromisos son cruciales para el Xeneize, que no quiere tirar otro año a la basura.

En ese contexto, y luego de la derrota ante Belgrano en La Bombonera, José Basualdo, histórico jugador de Boca, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental 2000, fulminó al plantel de Claudio Úbeda por este presente y su actitud.

“El equipo últimamente está más preocupado en protestar y hablar que en jugar, queda feo. Hay que reconocer y tener autocrítica”, comenzó el exmediocampista en diálogo con Boca de Selección en Radio del Plata.

Y luego hizo referencia a los próximos compromisos: “Es raro hablar de finales, cuando en Boca tendría que ser algo normal, como en otros tiempos, estar en la Copa Libertadores. Sin embargo, estamos acá lamentándonos, esperando resultados, aparte de resultados de equipos que teóricamente tendrían que sufrir mucho más de lo que está sufriendo Boca”.

Basualdo, crítico con la gestión de Riquelme

A pesar de ser alguien cercano al presidente de Boca, con quién compartió etapas exitosas como jugador del club e incluso lo acompañó en su primera campaña para dirigente, Pepe Basualdo no tiene una buena consideración sobre el trabajo de Riquelme en el Xeneize.

“Siempre dije que la política que implementó Román no me gusta, no la comparto. Él la decidió así, la está ejecutando; a algunos les puede gustar, a otros no. A mí, por lo pronto, no me gusta para nada; no me gusta la elección que hace de técnico, de jugadores. El tendrá sus motivos, su gente, pero a mí no me gusta cómo está Boca en la actualidad y hace ya varios años”, compartió Pepe.

