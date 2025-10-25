El histórico de Rosario Central que pidió a Sebastián Villa y a una figura de Boca para acompañar a Di María en la Copa Libertadores 2026

Es una realidad que Rosario Central atraviesa un excelente presente. Por buenas decisiones dirigenciales, buenas contrataciones en entrenadores y mejor proyecto futbolístico, el club está en una de sus mejores épocas. Con Ángel Di María como máximo referente del plantel y pensando en la próxima Copa Libertadores, un ex jugador pidió por la llegada de otras dos figuras del medio local.

A través de la tabla anual, el Canalla se convirtió en el primer equipo en conseguir el boleto a la edición 2026 del certamen más importante de América. Por la amplia diferencia que consiguió en ambos semestres, le sacó la distancia suficiente a Boca, River y sus perseguidores, para asegurarse de antemano la participación en la principal competición del continente.

Lo cierto es que en las últimas horas, José Vizcarra pidió a Sebastián Villa y Lautaro Blanco para Rosario Central. El Chino, fiel a sus costumbres y en claro apoyo hacia la institución que tantas veces representó, solicitó la incorporación de ambos jugadores de cara al próximo mercado de pases de principios de 2026, para que estén en el plantel para la siguiente Copa Libertadores.

Lo curioso del posteo que realizó el ex Canalla, es que lo publicó ni bien comenzó el partido entre Independiente Rivadavia y el Millonario, que derivó en la clasificación del elenco mendocino a la final de la Copa Argentina y, por ende, la eliminación del conjunto de Núñez de la misma. Luego, el colombiano marcó el penal definitivo que sentenció la serie y el pasaje a la final.

Por otra parte, Blanco es fanático de Rosario Central y hasta lo tiene tatuado. No solo surgió de las divisiones inferiores de la institución, sino que también debutó en Primera e incluso fue capitán. Su rendimiento lo catapultó a Europa y posteriormente a Boca, donde es uno de los pocos titulares indiscutidos y sacarlo de allí no sería nada sencillo, pero la pasión puede hacer su parte.

De esta manera, Vizcarra pidió a Villa y Blanco para que mejoren la jerarquía del plantel de Rosario Central de cara a la próxima Copa Libertadores 2026, junto a Di María como máxima figura del equipo. No caben dudas que ambos futbolistas darían un verdadero salto de calidad y formarían una dupla letal por el sector izquierdo, donde tendrían muchísimo peso en la fase ofensiva.

Lautaro Blanco y Sebastián Villa, jugadores de Boca e Independiente Rivadavia. (Getty Images)

El paso del Chino Vizcarra por Rosario Central

Después de haber sido formado en las categorías menores, como futbolista profesional debutó en Rosario Central en 2005. Tras su primera estadía en el club y unos breves pasos por el exterior, regresó al Canalla para las recordadas campañas de 2008 y 2009. En total, el ex delantero disputó 66 partidos oficiales entre los que convirtió 17 goles y repartió 7 asistencias.

