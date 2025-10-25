Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

El histórico de Rosario Central que pidió a Sebastián Villa y a una figura de Boca para acompañar a Di María en la Copa Libertadores 2026

Para dar otro salto de calidad al equipo, un ex Canalla exigió por la contratación de dos jugadores destacados del fútbol argentino.

Por Nahuel De Hoz

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.
© GettyÁngel Di María, futbolista de Rosario Central.

Es una realidad que Rosario Central atraviesa un excelente presente. Por buenas decisiones dirigenciales, buenas contrataciones en entrenadores y mejor proyecto futbolístico, el club está en una de sus mejores épocas. Con Ángel Di María como máximo referente del plantel y pensando en la próxima Copa Libertadores, un ex jugador pidió por la llegada de otras dos figuras del medio local.

A través de la tabla anual, el Canalla se convirtió en el primer equipo en conseguir el boleto a la edición 2026 del certamen más importante de América. Por la amplia diferencia que consiguió en ambos semestres, le sacó la distancia suficiente a Boca, River y sus perseguidores, para asegurarse de antemano la participación en la principal competición del continente.

Lo cierto es que en las últimas horas, José Vizcarra pidió a Sebastián Villa y Lautaro Blanco para Rosario Central. El Chino, fiel a sus costumbres y en claro apoyo hacia la institución que tantas veces representó, solicitó la incorporación de ambos jugadores de cara al próximo mercado de pases de principios de 2026, para que estén en el plantel para la siguiente Copa Libertadores.

Tweet placeholder

Lo curioso del posteo que realizó el ex Canalla, es que lo publicó ni bien comenzó el partido entre Independiente Rivadavia y el Millonario, que derivó en la clasificación del elenco mendocino a la final de la Copa Argentina y, por ende, la eliminación del conjunto de Núñez de la misma. Luego, el colombiano marcó el penal definitivo que sentenció la serie y el pasaje a la final.

Por otra parte, Blanco es fanático de Rosario Central y hasta lo tiene tatuado. No solo surgió de las divisiones inferiores de la institución, sino que también debutó en Primera e incluso fue capitán. Su rendimiento lo catapultó a Europa y posteriormente a Boca, donde es uno de los pocos titulares indiscutidos y sacarlo de allí no sería nada sencillo, pero la pasión puede hacer su parte.

Publicidad

De esta manera, Vizcarra pidió a Villa y Blanco para que mejoren la jerarquía del plantel de Rosario Central de cara a la próxima Copa Libertadores 2026, junto a Di María como máxima figura del equipo. No caben dudas que ambos futbolistas darían un verdadero salto de calidad y formarían una dupla letal por el sector izquierdo, donde tendrían muchísimo peso en la fase ofensiva.

Lautaro Blanco y Sebastián Villa, jugadores de Boca e Independiente Rivadavia. (Getty Images)

Lautaro Blanco y Sebastián Villa, jugadores de Boca e Independiente Rivadavia. (Getty Images)

El paso del Chino Vizcarra por Rosario Central

Después de haber sido formado en las categorías menores, como futbolista profesional debutó en Rosario Central en 2005. Tras su primera estadía en el club y unos breves pasos por el exterior, regresó al Canalla para las recordadas campañas de 2008 y 2009. En total, el ex delantero disputó 66 partidos oficiales entre los que convirtió 17 goles y repartió 7 asistencias.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El protagonista José Vizcarra solicitó la llegada de Sebastián Villa y Lautaro Blanco a Rosario Central.
  • Rosario Central es el primer equipo que aseguró su boleto a la Copa Libertadores 2026 vía tabla anual.
  • José Vizcarra disputó 66 partidos oficiales en Central entre 2005, 2008 y 2009, con 17 goles.
Dónde ver la pelea entre Franco Tenaglia y Ben Bonner por la BKFC en vivo

ver también

Dónde ver la pelea entre Franco Tenaglia y Ben Bonner por la BKFC en vivo

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento
Fútbol Argentino

Así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento

Malas noticias para River y Boca: así quedó la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Platense
Fútbol Argentino

Malas noticias para River y Boca: así quedó la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Platense

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil
Fútbol Internacional

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

Xabi Alonso le respondió a Lamine Yamal tras acusar a Real Madrid de "robar" con los arbitrajes
Fútbol europeo

Xabi Alonso le respondió a Lamine Yamal tras acusar a Real Madrid de "robar" con los arbitrajes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo