Duplicará a la Bombonera: el nuevo golpe que River le da a Boca con la ampliación del Monumental

Este martes, el ‘Mundo River‘ se vio completamente revolucionado como consecuencia de la oficialización de nuevas obras en el Estadio Monumental de Núñez. Sucede que, lisa y llanamente, el escenario del conjunto Millonario protagonizará una nueva ampliación, al mismo tiempo que iniciará la construcción de su techo.

Tal como había adelantado BOLAVIP, River construirá una quinta bandeja en su estadio, aumentando su capacidad en otros 16.000 espectadores. De esta manera, el Estadio Monumental pasará a contar con un impresionante aforo de 101.000 personas, aumentando la diferencia con el resto de los recintos del ámbito doméstico.

Naturalmente, de inmediato comenzó a trazarse un paralelismo con la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, el más acérrimo contrincante histórico de River. Y allí es donde las distancias se tornan impactantes, con un Monumental cada vez más grande ante un escenario que se ha quedado estancado dadas las limitaciones de la zona en la que se encuentra.

Sucede que, actualmente, la Bombonera cuenta con una capacidad para solamente 57.200 espectadores. A su vez, en las últimas horas, Juan Román Riquelme y compañía encabezaron el inicio de nuevas obras para extender ese aforo en 180 personas, alcanzando los 57.380 espectadores. Sí, muy lejos del Monumental.

A grandes rasgos, hay que hablar de que River, con esta nueva ampliación y techado del Monumental, prácticamente duplicará la capacidad que tiene la Bombonera de Boca. Sin ningún tipo de dudas, un contexto que pone realmente incómodos a todos y cada uno de los fanáticos Xeneizes debido a estas grandes diferencias.

Así informó River la ampliación y el techado del Estadio Monumental

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a 101 mil espectadores. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años. Un detalle no menor es que el color de las butacas serán blancas y rojas, formando una bandera 360° con los colores del club.

La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

El Estadio Monumental continúa ampliándose. (Foto: Getty)

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Bolavip pudo saber que la estructura que sostendrá al techo será 100% independiente de la existente. Serán unas 52 columnas que serán la base del techado. La intención es que siga entrando luz natural para preservar al campo de juego, pero que todos los hinchas tengan resguardo tanto del sol como de la lluvia, por eso llegará hasta los límites del campo de juego.

River Plate elevará la capacidad del Monumental a 101.000 espectadores mediante una quinta bandeja.

Las obras de ampliación y techado tardarán entre dos y tres años en completarse.