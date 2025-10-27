Los puntajes de Boca vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: jugador x jugador

Agustín Marchesín (4): Comenzó el partido con molestias y trastabilló en el tremendo remate de Insúa para el 1 a 0 de Barracas Central. El ex-Lanús sigue sin dar la seguridad que el equipo necesita.

Juan Barinaga (5): Asistió a Giménez en la última jugada que le dio Úbeda antes de sacarlo. Sus intervenciones en ataque no venían siendo tan acertadas como en los últimos partidos.

Lautaro Di Lollo (6): Pese al gol del Guapo, que llegó con un remate muy lejano, la zaga de Boca no sufrió en el fondo. No fue amonestado y deberá cuidarse ante Estudiantes si quiere jugar el Superclásico.

Ayrton Costa (6): Sin sufrir en defensa, el zurdo fue muy claro con la pelota en los pies. Correcto partido del central.

Lautaro Blanco (4): El lateral izquierdo logra desbordar casi siempre, pero sus centros siguen sin conectar con la cabeza de sus compañeros. El marcador de puntas sigue alejado de su mejor versión.

Williams Alarcón (4): Úbeda lo puso en lugar de Aguirre y estuvo completamente desconectado. No mejoró las transiciones de Boca ni fue socio de Barinaga. Lo reemplazó Zeballos después del entretiempo.

Milton Delgado (7.5): Reemplazó a Battaglia, pero ocupó el lugar de Paredes. Su presencia en 11 mejoró la circulación del equipo y le dio libertad al campeón del mundo. En el segundo tiempo, cuando aparecieron los espacios, fue de los mejores del equipo.

Leandro Paredes (6): Estuvo mucho más impreciso que en otros partidos. Aún así, sigue siendo fundamental en la mitad de la cancha. Lo amonestaron temprano por un cruce con Tapia y no jugará ante Estudiantes.

Carlos Palacios (4): Flojísimo partido del chileno, que estuvo incómodo durante los 90 minutos. El ex Colo-Colo no desequilibró durante toda su estadía en cancha. Salió a los 13′ del complemento.

Miguel Merentiel (6): Más allá de un buen centro a Giménez, había tenido un flojo primer tiempo. Con el equipo en ventaja, encontró el gol gracias a Zeballos. Boca necesita más de él.

Milton Giménez (7): Al igual que su compañero de ataque, no había tenido una buena primera mitad y había desperdiciado una chance clara de cabeza. Sin embargo, en el segundo tiempo se le abrió el arco y le dio la victoria al equipo.

Exequiel Zeballos (8): Le alcanzaron 45′ para ser el mejor de Boca. Su ingreso fue fundamental para romper con la defensa de Barracas y poder dar vuelta el partido. Imparable.

Luis Advíncula (5): Reemplazó a Barinaga después del 2-1. Estuvo correcto en defensa y tuvo pocas intervenciones en ataque.

Ander Herrera (6): Entró en el segundo tiempo y se asoció bárbaro con Delgado y Paredes. Marcos Ledesma tapó lo que podría haber sido su primer gol en Boca. Muy buen ingreso del español.

Tomás Belmonte (-): Reemplazó a Merentiel. Jugó pocos minutos.

Brian Aguirre (-): Entró sobre el final.