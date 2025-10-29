Los tres ausentes en la foto grupal del plantel de Boca tras la victoria ante Barracas Central

La semana de Boca tiene otro color después de la victoria ante Barracas Central. El triunfo en el partido pendiente le permitió al Xeneize ubicarse segundo en la tabla anual y meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura. Horas después del encuentro clave, Juan Barinaga compartió una imagen de todo el plantel unido fuera del predio.

En un posteo realizado a través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho le mostró una imagen a sus seguidores, con casi todos los futbolistas del equipo de Claudio Ubeda reunidos. Allí estaba casi la totalidad de los jugadores profesionales del club, a excepción de tres.

El gran ausente de la foto es Rodrigo Battaglia, nada más ni nada menos que uno de los goleadores del semestre y voces de mando del equipo. El ex Atlético Mineiro, que hace pocos días sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha, no estuvo presente en la cena del plantel.

Tampoco apareció Brian Aguirre, que fue titular hasta hace dos partidos antes de que el entrenador decidiera reemplazarlo con Alarcón. El que completa la lista del faltazo es Cristian Lema, que continúa siendo jugador del club pero entrenando a contraturno por decisión del cuerpo técnico.

Cabe aclarar que, si bien Barinaga compartió la imagen durante la noche del martes, no se especificó cuándo se produjo esa reunión del plantel, aunque la presencia de Milton Delgado (recién regresado del Mundial Sub 20) deja en claro que es reciente. En el último tiempo, se conoció que el equipo de la Ribera organizó varios asados grupales en la casa de Leandro Paredes.

Lo que se le viene a Boca

Boca alcanzó el segundo lugar de la tabla anual y tiene tres partidos por delante para intentar mantenerse en la zona de CONMEBOL Libertadores. El primer desafío será este domingo a las 16, cuando visite a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO.

Después del compromiso ante el Pincha, llegará el turno del Superclásico, que será el domingo 9 de noviembre en La Bombonera con horario a confirmar. Una semana después, volverá a ser local para recibir a Tigre por la última fecha del Torneo Clausura.

