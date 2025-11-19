Boca hoy: vuelve Rodrigo Battaglia, interés por Alan Lescano, cambios para recibir a Talleres y más

Boca continúa con la preparación para los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Claudio Úbeda quiere pisar fuerte en su primer partido de playoffs, consciente de que seguirá jugando en La Bombonera si sigue avanzando de ronda.

La vuelta de Rodrigo Battaglia tras su lesión, el interés en contratar a Alan Lescano para 2026 y las modificaciones en la formación para recibir a Talleres son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este miércoles 19 de noviembre.

Battaglia, listo para volver

Boca intentará extender su buen momento, para lo que ya está trabajando en su predio de Ezeiza. Úbeda quiere contar con todas sus piezas y este martes recibió una grata noticia al confirmarse que tendrá a disposición ante la T a un jugador recuperado.

Se trata de Rodrigo Battaglia, que había sufrido un desgarro en el sóleo que lo marginó por casi un mes. Fue en la previa del duelo ante Barracas Central, cuando no pudo completar un entrenamiento y los estudios posteriores confirmaron su lesión.

Boca está interesado en Alan Lescano

A pesar de que el campeonato local todavía no llegó a su fin, los directivos de Boca ya están pensando en lo que ocurrirá en el próximo mercado de pases, donde Juan Román Riquelme buscará refuerzos de calidad para que, por el momento, Claudio Úbeda tenga un equipo competitivo.

Aún deben resolver qué sucederá con la continuidad del Sifón. Sin embargo, en el mientras tanto, el mandamás boquense tiene en mente incorporar a Alan Lescano, la gran figura que posee Argentinos Juniors.

Publicidad

Publicidad

Los 2 cambios en la formación que hará Úbeda

Boca ya sabe que el domingo 23 de noviembre enfrentará a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda recibirá en La Bombonera al de Carlos Tevez y lo hará con una alineación que no será la misma que se vio el último fin de semana.

El entrenador contará con varios regresos para el duelo ante la “T” y está todo dado para que dos se metan de lleno en la alineación inicial. Se trata de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, que no estuvieron ante el Matador de Victoria por diferentes motivos, pero recuperarán la titularidad.