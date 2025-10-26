Mientras lucha por meterse en el XI contra Barracas, la dirigencia de Boca tomó una decisión con el futuro de Ander Herrera

A poco menos de dos meses para el cierre del año futbolístico, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca ya se encuentran trabajando de cara a la planificación de la temporada 2026, en la que habrá un importante recambio, debido a que varios futbolistas finalizan sus contratos y no serán renovados.

Más allá de que no ingresa en el grupo de los que pueden quedar libres a partir del 31 de diciembre, en el Xeneize ya tomaron una importante decisión con el futuro de Ander Herrera, el volante español que se perdió gran parte de la temporada por distintas lesiones musculares.

Es que, según lo informado por el periodista Augusto César, la intención de Juan Román Riquelme y la dirigencia del elenco de la Ribera es la de seguir contando con el ex Manchester United y PSG, por lo que le ofrecerán renovar su contrato y que siga ligado a la institución.

Cabe destacar que Herrera tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que habrá tiempo para que las partes negocien y lleguen a un acuerdo para la renovación. En caso de hacerlo, se quedará por lo menos por otro año más en la institución.

Desde su llegada al Xeneize a principios de este año, el español de 36 años no pudo mostrar su mejor nivel ya que no encontró la regularidad esperada. A lo largo de la temporada, sufrió cuatro lesiones musculares, por lo que se perdió 28 partidos que disputó su equipo.

Teniendo en cuenta esta situación, en los últimos meses realizó un reacondicionamiento físico especial para poder estar al 100% nuevamente y convertirse en una variante para Claudio Úbeda. Desde su regreso tras tres meses sin jugar, ingresó en los últimos tres encuentros y ante la lesión de Battaglia lucha con Milton Delgado para ser el segundo volante central ante Barracas.

Los números de Ander Herrera en Boca

El mediocampista central español de 36 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca desde su llegada a principios de año. En los mismos, no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y fue expulsado en una oportunidad en 479 minutos en cancha.

