Con dos cambios, la probable formación de Boca ante Barracas Central por el Torneo Clausura 2025

Claudio Úbeda planifica el equipo titular del Xeneize ante el Guapo para el partido que corresponde a la fecha 12 del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Úbeda, líder del cuerpo técnico de Boca Juniors.
Este lunes a partir de las 16 horas, Boca enfrenta a Barracas Central por el partido correspondiente a la fecha 12 que fue suspendido por el triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Con ese panorama sobre la mesa, Claudio Úbeda tomó cartas en el asunto y ya planifica lo que será el equipo titular del Xeneize en el compromiso para ponerse al día en el campeonato doméstico.

Como este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas en Argentina, no hay jornada por el Torneo Clausura 2025 y se aprovechó para que distintos clubes disputen sus encuentros pendientes. Por ese motivo, el conjunto de la ribera y el Guapo se medirán este lunes por la tarde en un duelo fundamental para diagramar la tabla de posiciones y también por la lucha en la anual.

Lo cierto es que Úbeda realizará dos modificaciones. El primero que ingresa al equipo titular es Milton Delgado, que viene de tener un excelente Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y fue reconocido con el Balón de Bronce. El otro cambio es la entrada de Williams Alarcón al armado táctico inicial, para sumar otro volante de juego y mejorar el funcionamiento en el medio.

Williams Alarcón y Milton Delgado, mediocampistas de Boca Juniors. (Getty Images)

El retorno del juvenil surgido de las divisiones inferiores corresponde a la reciente baja de Rodrigo Battaglia, que sufrió una “lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda”, según detalló el parte médico. Lo del mediocampista chileno se debe a que Brian Aguirre transita un cuadro febril importante y no pudo entrenarse con normalidad en los últimos días, por lo que saldría.

Como viene siendo costumbre en los partidos más recientes, Edinson Cavani no está entre los convocados porque arrastra su cuestión muscular que lo tiene a maltraer. Por ende, Leandro Paredes será el capitán de Boca nuevamente, ante la ausencia del delantero uruguayo. Tal como sucedió en los últimos cotejos, la dupla de delanteros estará conformada de la misma manera.

Con todo este panorama en la mente de Úbeda y el cuerpo técnico, para visitar a Barracas Central en el Estadio Claudio Tapia, Boca iría con el siguiente equipo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Los jugadores de Boca Juniors antes de enfrentar a Belgrano de Córdoba en La Bombonera.

Los próximos partidos de Boca

  • 27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025
  • 16 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura 2025
DATOS CLAVE

  • El DT Claudio Úbeda hará dos cambios: ingresan Milton Delgado y Williams Alarcón al once titular.
  • Milton Delgado reemplaza a Rodrigo Battaglia (lesionado) y Williams Alarcón a Brian Aguirre (cuadro febril).
  • El protagonista Leandro Paredes será el capitán de Boca ante la ausencia de Edinson Cavani.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

