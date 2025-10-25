Atento Boca: la firme postura de Ayrton Costa sobre jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde

El mapa del fútbol mundial tiene un nuevo integrante. Cabo Verde, la nación insular africana de 500 mil habitantes, consiguió un hito sin precedentes el pasado 13 de octubre al sellar su clasificación a la Copa del Mundo 2026. La noticia parecía lejana. Al menos hasta que golpeó las puertas de La Bombonera. ¿La razón? Ayrton Costa, defensor de Boca, tiene la posibilidad legal de disputar el Mundial con esa camiseta.

La conexión es familiar: el defensor de 26 años tiene ascendencia caboverdiana por parte de su abuelo Domingo. Esto activó de inmediato el entusiasmo de la comunidad de dicho país en Argentina, llamada Sociedad de Socorros Mutuos, cuyo presidente, Javier Andrigo, hizo pública la situación. “Para nosotros sería muy importante que un jugador de Boca pueda representar a Cabo Verde en el Mundial“, expresó en diálogo con Olé, dejando en claro que harán un intento para convencer al jugador.

Sin embargo, la ilusión de los Tiburones Azules parece que chocará contra la realidad. Según pudo saber Bolavip, la postura del jugador es firme y tajante: no tendría interés en nacionalizarse para jugar con Cabo Verde. Incluso, si bien el parentesco es real, el propio futbolista se enteró de esta posibilidad a raíz de la repercusión mediática, pero ello tampoco habría inclinado la balanza a favor del archipiélago africano.

Cabo Verde, la nación que hará historia en el Mundial 2026 y se ilusiona con sumar a Ayrton Costa.

El verdadero objetivo de Costa

Igualmente, el rechazo de Costa a la histórica chance africana no significa que descarte jugar un Mundial. La historia tiene un giro. Es que el defensor tiene otra carta de ciudadanía en su mazo familiar: su abuela es paraguaya.

La opción albirroja, a diferencia de la caboverdiana, sí le quita el sueño al zaguero a pesar de que la competencia por un lugar se presenta más ardua. Al punto que, según la información a la que accedió Bolavip, el interés es tan concreto que el jugador ya habría iniciado los trámites formales para obtener la nacionalidad guaraní.

Esta decisión lo pondría directamente en el radar de la Selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, quien ya tendría a Costa bajo observación desde hace semanas. De esta manera, mientras la ilusionada comunidad de Cabo Verde celebra su clasificación soñando con un “refuerzo” de Boca, la realidad es que el futbolista apunta sus cañones hacia Asunción.

